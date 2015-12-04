亚行上调中国增长预期 维持亚洲发展中国家增长预期不变

哈通社阿斯塔纳12月4日电 据《华尔街日报》3日报道，亚洲开发银行(简称：亚行)周四上调了对今年中国经济增长的预期，理由是私人消费前景好转，但维持对亚洲发展中国家的增长预期不变，原因是该地区依赖大宗商品出口的经济体仍然受到大宗商品价格下跌的困扰。

亚行对9月份发布的《亚洲发展展望》进行了补充，维持对亚洲发展中国家今明两年经济分别增长5.8%和6.0%的预期不变，不过将中国今年的经济增长预期从6.8%上调至6.9%，并维持2016年增长6.7%的预期不变。

9月份《亚洲发展展望》的补充报告称，尽管主要工业经济体的前景疲软，但亚洲发展中国家有望达到增长预期。报告指出，美国经济复苏迟缓以及日本国内生产总值继续萎缩促使亚行下调了这些经济体今明两年的增长预期。

亚行在9月份将日本2015年的经济增长预期从0.7%下调至0.5%，并将美国的经济增长预期从2.6%下调至2.5%。

这份报告指出，除了依赖石油的中亚经济体疲软以外，中国大陆今年增长前景改善的效果也将受到台湾经济预期下调的抑制；由于出口表现糟糕，亚行将2015年台湾经济预期增速从9月份给出的1.6%下调至现在的1.0%。

台湾2016年的经济增长预期也从2.6%下调至2.4%。

亚行将中亚地区（包括石油出口国在内）今年的经济预期增速由3.3%下调至3.2%，2016年预期增速由4.2%下调至3.7%。

东南亚地区的预期增速保持不变，尽管亚行已下调对印尼、菲律宾和新加坡的预期。

亚行首席经济学家魏尚进在一份声明中说，虽然一些经济体已出现疲软迹象，但更广泛的地区经济前景仍保持稳定增长势头。该地区的经济增长受中国活跃的个人消费以及印度等国工业生产扩张所支撑。