乌克兰总理：即使不从俄购气也能过冬

哈通社阿斯塔纳12月5日电 据中新社消息，乌克兰总理亚采纽克当地时间4日在接受乌当地电视台采访时表示，即使不从俄罗斯购气，乌克兰也能度过眼下这个冬天。

在4日晚间播出的电视新闻中，亚采纽克称，乌目前拥有过冬的足够天然气储备量。"现在我们的天然气储备量是160亿立方米，不必从俄罗斯购气，我们也能过冬。我们当前的工作是继续获得循环贷款，以保障能从欧盟国家长期购气。" 俄新社消息称，欧洲复兴与发展银行在今年10月底同意为"乌克兰石油天然气公司"提供限额为3亿美元的循环贷款。"乌克兰石油天然气公司"总裁安德烈•科波列夫3日宣称，"要到年底的时候，才开始动用这笔款项从欧洲购气。" 亚采纽克认为价格的未来变化趋势对乌有利。他说，"价格的变化趋势不错，因为国际石油在下跌，这意味着天然气价格也会相应地降低。" 不过，亚采纽克并未表现出过多乐观。他表示已向总统建议在最近举行的国家安全和国防委员会会议上讨论国家能源安全问题。"尽管有一定的天然气储备，我们还是要以刻不容缓之势着手煤炭采购工作。""我们要做我们所能做到的一切，以保障度过眼下这个冬天。" 乌克兰在天然气领域极度依赖俄罗斯。自去年乌东部危机爆发以来，俄乌之间的天然气供应关系一直未能理顺，时断时续。今年10月12日，俄曾恢复对乌供气。 11月25日，俄罗斯再次停供，称直到能收到乌克兰的预付款，并表示不能确保冬季通过乌克兰向欧洲输送天然气。乌总理亚采纽克当天在政府会议上宣布，乌政府决定对俄航空公司彻底关闭领空。