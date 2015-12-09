上合组织成员国总理将探讨丝绸之路经济带等经贸领域合作问题

哈通社阿斯塔纳12月9日电 据俄罗斯卫星网消息， 上合组织秘书长德米特里•梅津采夫在接受"卫星"新闻通讯社的采访时表示，丝绸之路经济带倡议背景下的经贸领域合作将是将于下周举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议主题。

梅津采夫说，上合组织成员国愿确定他们将与中方伙伴如何开展合作，并将在磋商中考虑到丝绸之路经济带倡议。他强调说，会议的主要议题是"在丝绸之路经济带倡议背景下，研究上合组织框架内经贸、投资、金融、交通和人文合作的现状、前景和发展措施"。

上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议将于12月14-15日在中国河南郑州举行。 出席本次会议的包括俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的总理，乌兹别克斯坦第一副总理，以及阿富汗、白俄罗斯、印度、伊朗、蒙古和巴基斯坦方面的代表。此外，来自东盟、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会和亚洲相互协作与信任措施会议的代表也将与会。

梅津采夫预计上合组织成员国总理将继续采取反映其在丝绸之路经济带项目中利益的互动模式。

他说，随着对丝绸之路经济带倡议磋商的开展，"各国政府的经济部门领导人，尤其是中方，应准备具体的互惠提案。这些提案应与国家项目和国家经济发展计划计划有关联。"