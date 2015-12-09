特朗普反穆斯林言论遭共和党人抨击

哈通社阿斯塔纳12月9日电 据英国《金融时报》消息，美国总统候选人特朗普最近建议，应禁止穆斯林进入美国。尽管他所在的共和党对他的这一言论展开了愤怒的声讨，但他仍执拗地自辩道，他的建议并不比二战时把外国人赶入集中营更糟糕。

他表示："我打算做的与富兰克林•罗斯福(Franklin Roosevelt)并无不同。"这位二战时的美国总统曾指示将数千名日裔美国人囚禁。特朗普说："除了这么做，我们别无选择。"

这名地产大亨正面临来自共和党内各个派别的猛烈抨击，这里面既有前副总统迪克•切尼(Dick Cheney)等当权派政治人士，也有民调日益高涨的煽动者、德克萨斯州参议员特德•克鲁兹(Ted Cruz)等特立独行的人士。特朗普发起的反移民运动颠覆了2016年美国总统选战的格局。

前明尼苏达州众议员维恩•韦伯(Vin Weber)表示："共和党方面一片慌乱。我们不是苏联，没有那种能宣布‘特朗普出局'的政治局。"

在巴黎发生恐怖袭击以及加州圣贝纳迪诺发生由伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIS)启发的枪击案后，围绕移民问题展开的分歧严重的辩论，焦点已从拉美裔非法移民转移到穆斯林身上，特朗普对这种散播恐慌的行为起到了推波助澜的作用。

他已导致移民问题辩论中的意见出现两极分化。美国是由移民创建的，但现在美国有1100万非法劳工，特朗普希望将这些人驱逐出境。

周二，《费城每日新闻报》(Philadelphia Daily News)头版刊登了一幅特朗普的照片，他摆出的姿势看起来与纳粹礼惊人的相似。照片下面的标题是"新的狂热"。

切尼表示，有人认为美国应完全禁止某种宗教，这种想法"与我们所有的主张相悖"。前佛罗里达州州长杰布•布什(Jeb Bush)表示，特朗普已经"精神错乱"。古巴裔美国人、竞选美国总统的马尔科•鲁比奥(Marco Rubio)抨击特朗普的言论"无礼和离谱"。

就连强硬保守派人士克鲁兹也对特朗普的言论提出质疑。克鲁兹对于批评特朗普一直很谨慎，因为他希望把特朗普的一些支持者争取过来。"唐纳德•特朗普受到的批评已经很多了，我不认为世界需要我也加入这场声讨。"克鲁兹表示，"（但）我不同意他的建议。我不认为这是正确的解决方法"。