俄罗斯、美国、联合国将于周五就叙利亚危机举行会谈

哈通社阿斯塔纳12月10日电 据路透社消息，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉(Staffan de Mistura)周三称，俄罗斯、美国及联合国将于周五在日内瓦就叙利亚危机举行三方会谈。

有关该会谈的消息首先由俄新社援引俄罗斯副外长加提诺夫(Gennady Gatilov)报出。

加提诺夫称："我们会表明对（叙利亚）局势的设想，重点集中在加大力度打击恐怖主义上。这是我们的重中之重。我们呼吁在该地区增加联合行动。"

美国国务卿克里、俄罗斯外长拉夫罗夫将于下周在莫斯科会面，但二人都不会出席日内瓦三方会谈。

美国国务院称，美国负责中东事务的助理国务卿帕特森(Anne Patterson)将代表美国政府出席日内瓦三方会谈。

克里与拉夫罗夫的接触是推动10月和11月在维也纳举行的两次叙利亚问题国际会议的关键，包括伊朗、沙特和土耳其在内的与会国支持德米斯图拉监督叙利亚政府与反对派明年1月在日内瓦举行会谈的计划。

德米斯图拉告诉路透，周五的日内瓦会谈是准备工作的一部分，但拒绝透露会谈细节。

"是为了商谈如何更好的组织1月的叙利亚问题‘维也纳'会谈，"他说道。

下一次"维也纳"会谈实际上更可能本月稍晚在纽约举行。但克里表示，纽约会谈的成果将取决于目前沙特团结叙利亚反对派的努力。

德米斯图拉称日内瓦会谈并不旨在检视撮合叙反对派所取得的成果。