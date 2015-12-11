中国官媒：阿斯塔纳引领哈萨克斯坦的变革与发展

哈通社阿斯塔纳12月11日电 中国官方媒体人民网国际频道，日前发表专题文章《记者手记：年轻的阿斯塔纳，引领哈萨克斯坦变革与发展》，对哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的发展，以及哈萨克斯坦未来的各项发展计划进行了分析。

全文转载如下： 哈萨克斯坦与中国接壤，横跨欧亚两洲，是世界上最大的内陆国家，拥有丰富的自然资源，首都阿斯塔纳是一座非常现代化的城市。在阿斯塔纳采访期间，感触最深的便是她的年轻。

从1997年哈萨克斯坦迁都阿斯塔纳至今，也不过18年，街道、建筑、基础设施......这里的一切都崭新而国际化，与大多数未到过这里的人的印象截然不同。阿斯塔纳有诸多地标性建筑--树形的观景塔，可汗帐篷形的购物中心，金字塔状的宗教会议举办地，天宫一般的清真寺，拱形门样式的公司......造型独特且极富现代感。而这些建筑中，很多出自哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的创意。

不仅城市年轻，阿斯塔纳的人也年轻。据2013年阿斯塔纳统计署的一项统计数据显示，这里的居民平均年龄为30岁。据悉这其中很多人是首都初建时招收的公务员。这些"70、80后"的公务员和这座年轻的城市一样充满了活力和热情。据了解，公务员的工资并不是很高，加班也是家常便饭，一些在当地没有住房的公务员还要自己租房。如果想要买房，市中心的房价大约6000美元（约合3.8万人民币）一平方米，对于刚工作不久的年轻人来说并不是一个小数目，不过倘若成家后买房，政府将免息提供房款一半的贷款，这为人们减轻了不少压力。

年轻的阿斯塔纳正带领着哈萨克斯坦在各个方面向世界展示着开放和与国际接轨的意愿。

2012年，阿斯塔纳获得2017年世博会的举办权，这也将是历史上首次由中亚国家举办的世博会。它意味着阿斯塔纳赢得了全方位展示哈萨克斯坦社会、经济、文化和发展前景的机会。为了迎接参展的各个国家、国际组织和游客，展览场馆、宾馆、民居等更多的建筑在阿斯塔纳崛地而起，世博会会址及其周边不乏搭建好的钢筋铁架，工地上重型机械轰鸣不断。

而哈萨克斯坦在刚刚过去的11月正式成为WTO的第162个成员国。有专家表示，入世后哈萨克斯坦接受国际标准，能够给其经济体制改革带来更多红利。哈萨克斯坦是中亚地区唯一拥有国际评级机构（标普、穆迪和惠誉）主权信用评级的国家，入世后，哈萨克斯坦更加开放透明的对外经济活动政策将在一定程度上利好评级等级，利于吸引外资。

事实上，为了配合经济发展和国际化进程，纳扎尔巴耶夫政府也相继出台了一系列经济改革措施，包括2014年出台的"光明大道"发展战略、2015年出台的"百步计划"改革整体规划。

记者注意到在"百步计划"中，与经济改革和建设相关的规定达到50条，比重占到了50%。其中包括土地市场化、通关便捷化、建筑工程施工开放化和程序简洁化、电力收费政策优化、吸收外资和吸引战略投资者强化、交通运输与金融国际化、推动旅游业发展、推进创新等多个方面。而本月1日，纳扎尔巴耶夫在阿斯塔纳刚刚发布的本年度国情咨文的题目为《新全球形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》。

这些都体现了哈萨克斯坦进一步扩大贸易开放，进行经济改革，促进经济发展的决心。（编辑：塔尔）