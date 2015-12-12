普京首次明确指出支援叙利亚反对派

哈通社阿斯塔纳12月12日电 综合外媒消息，12月11日，俄罗斯总统普京在俄国防部年度会议上首次明确表示，俄罗斯支持叙利亚自由军，并在自由军与叙政府军联合打击恐怖组织的行动中为前者提供空中支持和武器弹药。

据俄罗斯克林姆林宫网站11日消息，在俄国防部年度会议上，普京高度赞扬了俄空军在叙利亚的行动。他表示，俄罗斯空军能够联合其他组织，包括叙利亚政府军和叙自由武装力量，共同对恐怖组织进行打击。"目前在叙利亚活动的部分自由军团体人数超过五千人，他们和常规军一样，在霍姆斯、哈马、阿勒颇和拉卡等省对恐怖分子进行打击。我们为自由军提供空中帮助，以及武器、弹药和物资援助。"普京说。

据了解，这是普京首次公开表示为叙利亚自由军提供援助。会后，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对此进行了解答，他强调，俄罗斯并未对叙利亚反对派提供武器援助。

据俄罗斯《报纸报》11日报道，别斯科夫表示，普京指的是特定的物资输送，俄军的行动完全符合国际法规。

"俄罗斯是为叙利亚政府规定的合法组织提供援助。"佩斯科夫说。

据俄罗斯卫星网报道，佩斯科夫透露，俄罗斯政府正和叙利亚特定的组织进行对话。部分叙利亚反对派将阿萨德在过渡进程开始就下台作为与政府谈判的条件。

佩斯科夫在回答记者是否支持反对派的该类决定时表示："现在的重点是形成名单，确定谁是恐怖组织，谁是温和反对派，以及谁应该成为政治调解的参与方。这项工作目前还未完成。众所周知，各方间存在一定的分歧，现在正在协调立场。"

佩斯科夫强调："阿萨德的命运应该由叙利亚人民自己来讨论，而不是俄罗斯。"

俄方多次表示，外人不能决定叙利亚的政治制度与未来。普京在11月26日与法国总统奥朗德会后表示，叙利亚总统的命运应掌握在叙利亚人民的手中。