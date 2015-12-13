阿斯塔纳各界挥泪送别著名作家克耶克勒巴耶夫（图）

哈通社12月13日电13日上午，首都上万群众自发来到阿斯塔纳努尔清真寺为哈萨克斯坦劳模、人民作家、著名社会活动家阿比什•克耶克勒巴耶夫送行。克耶克勒巴耶夫因病于2015年12月12日在阿斯塔纳逝世，享年76岁。

参议院议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫、马吉利斯议长哈比波拉•贾克波夫、国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃、国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫、外交部长叶尔兰•伊德里索夫、国家安全委员会主席努尔泰•阿贝哈耶夫、两院在首都的议员、各州州长、文艺界人士、克耶克勒巴耶夫亲属、生前友好、家乡代表和首都各界群众前往送别。

阿比什•克耶克勒巴耶夫1939年12月6日生于曼格斯套州曼格斯套县。作为一位充满爱国主义热忱的著名作家，克耶克勒巴耶夫一生中创作了众多家喻户晓的优秀作品。 其最初的诗集《金色阳光》«Алтын шуақ» 1962年出版，1965年出版第二部诗集《一朵云》«Бір шөкім бұлт» 。

他创作的«Үркер»《昴宿星》 (1981), 《黎明》«Елең-алаң» (1984) 等长篇小说被认为是哈萨克文学史上的重要作品，并获得了当时的国家奖项。

克耶克勒巴耶夫为哈萨克斯坦文学事业的发展做出了不可磨灭的贡献，获得了诸多国家奖励，深受民众爱戴。人民对他的离世深感悲痛，他的光辉形象将永远铭刻在哈萨克斯坦人民心中。（编译：金桥）