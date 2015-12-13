北京外国语大学成立哈萨克斯坦中心 萨金塔耶夫出席揭牌仪式（图）

哈通社阿斯塔纳12月13日电 当地时间12月13日上午，北京外国语大学哈萨克斯坦中心正式成立，第一副总理萨金塔耶夫与北京外国语大学校长彭龙共同为哈萨克斯坦中心剪彩，随后，萨金塔耶夫参观了哈萨克斯坦中心，并与在该大学学习的我国留学生进行了交流。

萨金塔耶夫表示，两国教育领域的合作交流日益密切。近年来，哈萨克斯坦青年中掀起了学习汉语、到中国留学的热潮，未来深化哈中友谊的历史责任将由两国青年人承担，他们中的大部分人将参与落实两国战略发展计划，为两国深化合作做出自己的贡献。

萨金塔耶夫说，2017年哈萨克斯坦将举办第43届世博会，中国对我国举办世博会给予了全面支持，并将积极参与阿斯塔纳世博会。2017年恰好是哈萨克斯坦的中国旅游年，希望大量中国游客到哈萨克斯坦旅游观光，为增进哈中友谊，为世博会增光添彩。为了使这一美好的祝愿成为现实，明天两国政府将签署哈中互免团体旅游签证的协定。在北外学习中文的哈萨克斯坦学生将针对中国游客进行专项志愿服务。

北京外语大学校长彭龙表示，哈萨克斯坦中心的成立意义重大，北外将在原有的基础上继续全力支持中哈两国的文化交流和教育合作，并期待哈萨克斯坦中心在加强区域国问题研究、推动中哈文化交流和教育合作等方面做出成绩。

彭龙说，近些年，中国民众对哈萨克斯坦的兴趣正在逐渐增加，两国人民之间交往的迅速发展可说明这一点。做为高等学府，北外愿为此做出积极贡献。

据彭龙介绍，为了培育哈萨克语人才，根据招生计划，2016年，北京外国语大学将招收15名中国学生，专门学习哈萨克语。

据介绍，北京外国语大学作为中国讲授外国语言最多、层次最齐全的高校，教授70种外国语言，在建设中国"一带一路"教育文化交流方面有着巨大的优势和潜力。此次哈萨克斯坦中心的成立就是服务中国"一带一路"倡议，开展区域国研究的重要举措之一。（编译：金桥）