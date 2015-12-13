纳扎尔巴耶夫：欧亚经济联盟中没有任何关于实行统一货币的议题

哈通社阿斯塔纳12月13日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）13日，纳扎尔巴耶夫总统接受哈巴尔和哈萨克斯坦国家电视台记者联合采访时表示，欧亚经济联盟中没有任何关于实行统一货币的议题。

纳扎尔巴耶夫首先对坚戈贬值的情况进行了说明。他说："哈萨克斯坦是在国际社会拥有一席之地的国家，并正在实行开放型的经济政策，与国际社会有着密切的经贸往来。哈萨克斯坦的货币--坚戈的价值不管高低，都取决于我们国家的现实经济状况。它同时也与我国石油、天然气等原料的出口价格变化有很大关系。而俄罗斯的卢布也同样与我们有着千丝万缕的联系，因为俄罗斯是我们的大市场。" 纳扎尔巴耶夫随后对是否可能在欧亚联盟中实行统一货币的问题进行了回答。他说："目前，欧亚经济联盟中没有任何关于实行统一货币的议题，因此不必对这一问题太过敏感。在这里，需要关注的是哈萨克斯坦的主权问题，尤其是政治主权。它作为国家主权最重要的组成部分，我们不会让欧亚经济联盟对其进行任何干涉。与周边领国在经济上联盟是必要的，因为对于国家来说，经济的发展是首要的。而提升国家经济需要发展本土企业，为他们创造环境，因此需要经济联盟的存在。而到目前为止，欧亚经济联盟中没有任何关于统一货币的议题出现。"（编译：塔布斯）