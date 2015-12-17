联合国开始遴选下任秘书长 已有两人宣布参选

哈通社阿斯塔纳12月17日电 据外媒17日报道，联合国12月15日启动下任联合国秘书长的遴选程序，目前已有两人宣布参选。

联合国大会主席吕克托夫特与联合国安理会主席鲍尔12月15日联名致信所有成员国，开始征求下任联合国秘书长的参选名单。

吕克托夫特透露，目前已知有两人宣布参选，他们是克罗地亚外长普希奇，以及第62届联大主席、马其顿前外长克里姆。

该联名信说，联合国秘书长一职非常重要，在效率、才干和廉正方面需具备最高标准，并坚定致力于《联合国宪章》的宗旨和原则。"我们邀请提出被证实具备领导和管理才能，在国际关系方面经验广泛，具备强大的外交、沟通、多语言技能的候选人。"

2015年是联合国成立70周年，要求联合国改革的呼声越来越高，其中就涉及到联合国秘书长的选举。吕克托夫特15日在新闻发布会上称，这封信是保证选举透明度和包容性的第一步。此次遴选过程将是联合国首次将所有会员国纳入相关讨论的过程。

现任联合国秘书长潘基文的任期至2016年年底结束。根据《联合国宪章》，联合国秘书长必须首先由安理会推荐，然后由联合国大会任命。安理会在秘书长的遴选过程中扮演关键角色，而五个常任理事国的作用更是不可替代。

此次联名信明确提出，为保证女性和男性同样可以获得高级决策职位，鼓励会员国考虑提出女性参选人。