中国国家主席习近平会见马西莫夫总理

哈通社阿斯塔纳12月17日电 据总理官网消息，16日，中国国家主席习近平在浙江省乌镇会见正在出席第二届世界互联网大会的卡里姆•马西莫夫总理。

习近平首先在哈萨克斯坦共和国独立日之际，代表中国政府和人民向我国人民致以节日祝贺。习近平表示，今年是中哈全面战略伙伴关系快速发展的一年，双方各领域合作取得很多成果。今后还将进一步通过两国政治高度互信和战略密切协作，达到更加富有实效的合作成果。

马西莫夫表示，哈中关系友好，两国高层保持密切交往。哈萨克斯坦正积极落实纳扎尔巴耶夫总统和习近平主席就深化两国关系达成的共识，全面推进双方务实合作。哈萨克斯坦全力支持丝绸之路经济带建设倡议，正将"光明大道"发展战略同丝路建设对接，并愿以此为契机，推动双方经贸、产能、基础设施等各领域合作取得积极成果。 习近平提到，中方将支持中哈连云港国际物流合作基地以及霍尔果斯国际边境合作中心建设，积极参与哈萨克斯坦国内交通基础设施项目。同时愿进一步增进两国在人文交流和安全领域的合作。 马西莫夫最后还表示，哈萨克斯坦支持中国举办二十国集团杭州峰会。（编译：塔布斯）