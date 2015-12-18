美国古巴将恢复商务航班 奥巴马促解除对古禁运

哈通社阿斯塔纳12月18日电 据中新网消息，美国与古巴展开关系正常化进程之后一年，两国同意超过50年来首次恢复定期商务航班，每天将飞航110班次。美国总统奥巴马17日力促国会解除对古巴的禁运措施。

为纪念与古巴大和解周年，奥巴马特别发布声明。他表示，美国与古巴之间仍有歧见，但两国外交关系正常化已促进信息自由流入古巴。

他并表示："国会可以藉由解除失败政策遗留下来的禁运，支持古巴人民过更好的生活。"

据悉，美国航空业者目前已有包机飞航古巴。美国国务院主管运输事务的副助理国务卿恩格(Thomas Engle)表示，两国已同意美国航空业者每天飞航来回古巴的110个航班。

这包括飞往古巴首都哈瓦那(Havana)20个航班，还有古巴另外9处国际机场各10个航班。

恩格表示，两国尚未完成这项航空协议的最后签署，但预料没有问题题会使此事受阻。

这是美古两国终结54年敌对关系后，两国重建关系的最新动作，虽然不会立即生效，但终将有助增进这个岛国的观光与商务活动。

国务院稍早发布声明表示："美国法律虽然仍然禁止前往古巴从事观光活动，更紧密的民航关系将促进两国间获批准旅行的成长。