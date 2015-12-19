俄将公布被击落战机黑匣子数据 证明未越境

哈通社阿斯塔纳12月19日电 俄罗斯国防部18日召开新闻发布会，介绍被土耳其击落的苏-24轰炸机飞行数据记录器数据读取和解码情况。俄官员称，苏-24战机被击中尾部坠落。俄罗斯掌握所有必要的证据材料，证明苏-24战机不曾侵犯土耳其领空。

据俄新社18日报道，俄空天部队代表表示，专家们已得到黑匣子首批数据。通过解读黑匣子，专家查清，苏-24战机机尾遭土耳其F-16歼击机发射的"空对空"导弹击中而坠落。负责解密黑匣子的俄武装力量航空飞行安全局信息分析科科长谢苗诺夫表示，飞机被导弹击中尾部，对黑匣子也造成影响，其外部8个部分中有3个受到损坏，数据可能有部分遗失。但解密过程依然将向全世界公开，首批解密数据将于21日公布。

俄空天军副总司令谢尔盖·德罗诺夫在发布会上称："为保障透明度和开放性，我们邀请14国专家作为观察员协助解码苏-24战机黑匣子数据。但除中国和英国两国专家外，其他国家的专家均因各种原因拒绝加入。"中国和印度军事代表团代表出席解码过程的新闻发布会。

德罗诺夫表示，俄罗斯掌握所有必要的证据材料，可证明苏-24不曾侵犯土耳其领空，且战机是在叙利亚上空被击落的。据俄罗斯《观点报》18日报道，德罗诺夫表示，俄罗斯苏-24战机在任何情况下都未对土耳其及其公民构成威胁，指责苏-24侵犯土耳其领空缺少事实依据。俄国防部也声称，俄罗斯公布的苏-24遇袭区域空中形势数据至今无人反驳，土耳其也不例外。

俄罗斯一架苏-24战机于上月24日在土叙边境坠毁。根据土方说法，俄战机非法侵 入土领空，土方多次发出警告无果后将其击落。俄方则表示，俄战机是在叙领空被土战机击落的。本月8日，俄方找到黑匣子，国防部长绍伊古将黑匣子亲自交给了 普京。普京下令称，要与国际专家一起开启黑匣子，以便让全世界了解这场灾难发生的真实原因。

另据俄新网18日报道，针对普京17日在记者会上表示土耳其击落苏-24是为了讨好美国的说法，美国白宫发言人欧内斯特表示："这完全是胡说。"他重复称，土耳其是美国在北约的盟友，美国坚决支持土耳其保护自己领空的权利。不过，欧内斯特再次呼吁莫斯科与安卡拉缓和当前紧张局势。"鉴于在叙利亚问题上面临的挑战，我们认为，俄罗斯已经找到了一种与美国及其联盟伙伴合作的方法，包括土耳其。"