欧盟延长对俄罗斯的制裁措施

哈通社阿斯塔纳12月19日电 据法新社消息，在布鲁塞尔召开的欧盟峰会星期五决定延长对俄罗斯的制裁措施。欧盟峰会表示，将把针对俄罗斯的经济制裁措施再次延长6个月，至到2016年7月底为止。制裁措施涵盖能源、金融和国防等领域。

法新社报导说，这项决定原本预定本月稍早做出，但多个成员国提出质疑，尤其是意大利质疑寻求俄罗斯协助解决叙利亚冲突的同时又要惩罚俄国，导致该决定延迟了两周。

在莫斯科兼并克里米亚以及支持乌克兰东部反叛势力之后，欧盟于去年7月 对俄罗斯实施经济制裁，并在去年9月加强了制裁力度。目前实施的制裁内容涉及金融、能源、防务和军民两用产品等方面，包括欧盟公司不再向俄罗斯主要国有银行提供贷款、禁止对一些俄防务公司和能源公司提供债务融资等。作为回应，俄罗斯采取了反制裁措施。

北约秘书长斯托尔滕贝格日前表示，乌克兰东部仍有战火复燃的危险，俄罗斯对结束乌克兰危机负有特殊责任。斯托尔滕贝格说，虽然过去几个月里明斯克协议的实施取得一些进展，但近期违反停火事件有所增加，乌克兰东部仍有战火复燃的危险。他呼吁各方遵守停火承诺，并称"俄罗斯负有特殊责任"。