安理会五个常任理事国就叙利亚危机达成协议

哈通社阿斯塔纳12月19日电 据路透社消息，联合国安理会的五个常任理事国就叙利亚危机达成了协议草案。该草案包括叙利亚反对派与大马士革当局谈判磋商停火，并在叙利亚成立过渡政府。

根据路透社的报道，联合国安理会的五个常任理事国已经就叙利亚危机达成了协议草案。协议草案包括叙利亚反对派与大马士革当局谈判磋商停火，并在叙利亚成立过度政府。

路透社援引外交渠道的消息说，这一协议应该在周五获得通过。

路透社还报道说，协议草案要求联合国在协议通过后的一个月的时间内，就停火制定监督机制，并在一月初组织叙利亚反对派与大马士革当局谈判磋商停火。

协议草案要求在叙利亚成立过度政府，表示要由叙利亚人民来决定叙利亚的未来。

12月18日星期五在纽约，举行了旨在寻求解决叙利亚危机的国际会议。参加会议的17国包括美国、俄罗斯、沙特和伊朗，以及联合国、欧盟、阿拉伯联盟。

叙利亚总统阿萨德的命运是叙利亚走出危机的主要障碍。俄罗斯总统普京力挺阿萨德。但美国总统奥巴马周五坚持阿萨德应该离任。

此前11月14日在维也纳达成的解决叙利亚危机的外交进程路线图预订从2016年一月一日开始，叙利亚反对派代表与大马士革当局会晤谈判磋商停火，并在6个月后组成过渡政府，在18个月后举行全国立法选举。