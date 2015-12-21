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    西班牙大选结果揭晓 执政党严重受挫

    11:11, 21 12月 2015
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳12月21日电 据BBC消息，西班牙大选的初步结果显示，执政的保守派政党人民党将获得议会最多席位，但不足以取得绝对多数的优势。

    在选票接近清点完毕的情况下，人民党、工人社会党和反对紧缩政策的"我们能"党分别得到了28.7%、22%和20.6%的选票。

    自由派政党公民党得到了13.8%的选票。

    "我们能"党和公民党在这次大选中首次参选，从人们对两大政党期望的破灭中获得了收益。

    在过去三十多年的时间里，人民党和工人社会党一直交替执政，掌握着西班牙的权力。

    "我们能"党的一位发言人说，选举结果显示，西班牙的两党政治已经结束，西班牙进入了一个新时代。

    目前结果显示，首相马里亚诺·拉霍伊领导的人民党将获得议会下院的122个议席，低于占据多数所需要的176席。

    在上届议会中，人民党拥有186个席位。

    工人社会党可能会获得91席，"我们能"党69席，公民党40席。

    这次大选的投票率为72%，略高于2011年的大选投票率。

    分析人士指出，人民党虽然获得了最多的议席，但是很难组成一个联合政府，因为人民党即便和自己的盟友公民党联合，也无法获得绝对多数。

    从另一方面来看，工人社会党反而可能同"我们能"党以及公民党结盟。

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