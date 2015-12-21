俄东正教大牧首：哈萨克斯坦和谐的民族宗教关系堪称全球典范

哈通社阿斯塔纳12月21日电 据总统府新闻局消息，21日，莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首在同纳扎尔巴耶夫总统会见时表示，哈萨克斯坦和谐的民族-宗教关系，是值得全球各国不同宗教和族群借鉴的典范。

会见期间，东正教大牧首向纳扎尔巴耶夫总统授予"圣谢尔盖"一等奖章。 东正教大牧首高度评价了哈萨克斯坦政府，为促进不同宗教间相互理解、相互包容而采取的政策。 纳扎尔巴耶夫总统对此表示感谢，他表示，哈萨克斯坦自独立以来，始终坚持平等、和谐的宗教政策，并多次成功举办了世界和传统宗教领袖大会。"伊斯兰教和东正教，是哈萨克斯坦境内主要的两个宗教信仰，是精神世界的两大支柱，可以说是保障哈萨克斯坦社会和谐和睦的重要力量。众所周知，目前在全球各地，极端主义思潮正在泛滥并引发动乱。在这种情况下，我们之间和谐的民族、宗教关系更值得珍惜，并为之骄傲。"他说。 纳扎尔巴耶夫总统强调，俄罗斯东正教会为哈萨克斯坦和俄罗斯两国间友谊的不断发展，做出了十分重要的贡献。 俄东正教大牧首表示，哈萨克斯坦国内和睦和谐的宗教-民族关系，值得全球各国，尤其是那些因宗教原因而陷入动荡的国家仔细借鉴的典范。 "您是全球知名的领袖人物。在您的领导下，哈萨克斯坦在很短的时间内，取得了令人瞩目的成就。作为一个多民族共存的国家，哈萨克斯坦在处理民族-宗教关系方面所取的成就，以及多年来始终和睦和谐的民族-宗教关系，堪称典范。" 俄东正教大牧首说。（编译：塔尔）