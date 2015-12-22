纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦担任轮值主席国期间 将进一步加强同上合组织之间的合作

哈通社阿斯塔纳12月22日电 据总统府新闻局消息，当地时间21日晚，欧亚经济委员会最高理事会会议在莫斯科召开，纳扎尔巴耶夫总统出席会议。

出席此次会议的领导人包括：亚美尼亚总统萨尔基相、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙以及欧亚经济联盟主席维克多∙赫里斯坚科等。 与会各方就欧亚经济联盟各领域相关工作开展情况，以及各项工作的组织和人事问题等进行了深入讨论。 会上，纳扎尔巴耶夫总统向白俄罗斯方面以及白俄罗斯总统卢卡申科本人表示感谢，并高度评价了白俄罗斯在就任欧亚经济联盟轮值主席国期间所做出的卓越贡献。 纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦在欧亚经济联盟各领域工作中具有重要的地位。同时，欧亚经济联盟也将为各成员国的发展起到巨大的推动作用。 "受全球性经济危机的影响，2016年，我们将在十分复杂和艰难的局势下开展各项工作。哈萨克斯坦将为欧亚经济联盟的不断发展竭尽全力，同时在担任轮值主席国期间，将努力深化联盟同上合组织之间的合作关系。"纳扎尔巴耶夫说。 与会各方就乌克兰同欧盟将于2016年1月1日起建立 "深度全面自由贸易区"问题进行了讨论，并就针对这一问题将采取的联合行动战略等问题深入交换了意见。 会议决定，将于明年起，进出口贸易将全面过渡至电子报关模式。 会议对欧亚经济联盟2016年预算进行了审议，并讨论了欧亚经济委员会人事任免等相关议题。 欧亚经济联盟同"丝绸之路经济带"对接问题，也成为了此次会议讨论的一个重点。 会议还就针对经济联盟内道路运输行业分阶段改革计划进行修改，达成了一致。 会议决定，2016年将由哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国。（编译：塔尔）