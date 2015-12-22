俄罗斯共产党人纪念斯大林

哈通社阿斯塔纳12月22日电 据外媒报道， 俄罗斯共产党人星期一在已故前苏联领导人斯大林的生日举行纪念活动，赞扬斯大林领导下使苏联成为超级大国。

分析认为今天普京领导下的俄罗斯人们对斯大林怀着强烈的怀念之情。

星期一俄罗斯人在红场排着长队纪念已故前苏联领导人斯大林136周年冥诞。 俄罗斯共产党领导人久加诺夫（Gennady Zyuganov）说斯大林的经验、才能和勇气值得人们学习："在斯大林领导下我们的国家是统一的苏联。斯大林继承了列宁的新经济政策和国家工业化。在很短的时间内我们的国家成为世界上三个最强大的国家之一。" 斯大林1922年成为苏联共产党中央委员会总书记，到1953年去世执政，期间苏联成为工业和军事大国；但他的大清洗运动导致数百万人死亡。 一些俄罗斯学者认为斯大林是一个可以与希特勒相提并论的残暴独裁者。不过近年来在普京领导下的俄罗斯斯大林的声望在上升。 2015年的一个全国民调显示对斯大林持负面看法的人从2001年的43%下降到了2015年的21%。 有一半的俄罗斯人认为斯大林的清洗运动是必要的。 分析认为人们对斯大林的怀念部分原因是对今天社会上日益严重的腐败问题表示不满。