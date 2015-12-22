央行行长：坚戈汇率在近期内将与石油价格走势紧密挂钩

哈通社阿拉木图12月22日电 央行行长达尼亚尔•阿克舍夫22日在阿拉木图举行的一场新闻发布会上称，坚戈汇率在近期内将与石油价格走势紧密挂钩。

阿克舍夫表示，坚戈汇率在近期内将与外汇市场和石油价格走势紧密挂钩，就是说，近期内坚戈汇率应适应布伦特原油期货继续徘徊在每桶30-40美元范围的格局。如果原油价格继续下跌，每桶跌至30美元以下，受此影俄罗斯卢布若贬值10%，坚戈汇率也会随之下跌。 值得一提的是，为了稳定国家黄金储备，自2015年11月5日起，央行减少了对外汇市场的干涉。但阿克舍夫强调指出，央行不允许外汇市场出现剧烈震荡。

阿克舍夫说："11月份，坚戈兑美元汇率一度从282下跌至312，值得庆幸的是，坚戈兑美元的汇率在没有任何干涉的情况下，较长时间保持住了308-307的幅度。但是，11月份，坚戈兑美元汇率仍贬值9%。月内，央行从外汇市场还购买了5.77亿美元。" 从今年８月２０日起，我国实行自由浮动汇率，取消了坚戈汇率窄幅波动的政策，坚戈汇率由市场需求、内部和外部宏观经济因素决定。业内人士指出，在全球经济形势严峻复杂的情况下，为确保国民经济增长，实行新的汇率政策是必然的。（编译：金桥）