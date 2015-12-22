世界各地的哈萨克斯坦大使馆一览（组图）

哈通社阿斯塔纳12月22日电 自独立以来，哈萨克斯坦同全球绝大多数国家建立了外交关系，哈萨克斯坦大使馆亦因此遍布于世界的各个角落。

这些遍布全球的哈萨克斯坦使馆，都有着各自不同的建筑风格与历史。有些使馆的建筑充满了浓郁的传统元素，有些则经过了非常现代化的改造和设计，当然也有一些直接安置在了驻在国提供的古老建筑当中，倒也颇有历史韵味。 哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆

这座被称为"蓝色圆顶"的建筑，自2013年开始动工，原计划在2015年8月完工，但由于一些技术原因，工期有所延长。新使馆的装潢以具有哈萨克民族特色的鹿角纹饰为主，坐落于白俄罗斯首都明斯克市沃洛夫斯基大街与珀别迪帖林大街交汇处，与白俄罗斯独立宫隔街相望。

哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆

哈萨克斯坦驻科威特大使馆

哈萨克斯坦驻俄罗斯额木斯克领事馆

哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使馆

哈萨克斯坦驻阿联酋阿布扎比大使馆

哈萨克斯坦驻匈牙利大使馆

哈萨克斯坦驻瑞典大使馆

哈萨克斯坦驻德国大使馆

哈萨克斯坦驻韩国大使馆

哈萨克斯坦驻加拿大大使馆

哈萨克斯坦驻美国大使馆 哈萨克斯坦驻德国法兰克福总领事馆

哈萨克斯坦驻捷克大使馆

哈萨克斯坦驻日本大使馆

哈萨克斯坦驻挪威大使馆

哈萨克斯坦驻以色列大使馆

哈萨克斯坦驻土库曼斯坦大使馆

哈萨克斯坦驻阿联酋迪拜大使馆

哈萨克斯坦驻瑞士大使馆

哈萨克斯坦驻西班牙大使馆（编译：塔尔）