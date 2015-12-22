伊朗在叙利亚军队伤亡人数增加

哈通社阿斯塔纳12月22日电 据路透社报道，载有伊朗革命卫队准将侯赛因•哈梅达尼(Hossein Hamedani)的汽车10月8日下午驶过阿勒颇郊外时遭到"伊斯兰国"武装人员枪袭。

哈梅达尼左眼被子弹击中，司机失去对车辆的控制，哈梅达尼随后丧生。哈梅达尼是迄今在叙利亚被杀的伊朗伊斯兰革命卫队最高级别指挥官，也是越来越多在叙利亚丢掉性命的伊朗军事人员之一。哈梅达尼在伊朗在叙军事行动中担任重要角色。 伊朗最高领袖哈梅内伊在革命卫队的一位代表记述了哈梅达尼的死亡事件，伊朗新闻网站Entekhab 10月中旬发布了相关报导。 此事标志伊朗在叙利亚的军事介入开始进入新阶段。专家认为伊朗向叙利亚派兵或达3,000人。 据伊朗网站的一份记录，自10月初起，近100名伊朗革命卫队士兵或军事顾问在叙利亚丧生，当中最少有四名高级指挥官。 这个数字略低于伊朗革命卫队2012年初以来在叙利亚的所有伤亡人数的一半。2012年初起，伊朗在叙军队开始出现死亡报告。 叙利亚内战吸引了多方力量：伊朗与俄罗斯结盟，支持叙利亚总统阿萨德，而沙特、土耳其和卡塔尔则一直支持叙利亚反对派。