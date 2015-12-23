伊拉克政府军猛攻拉马迪

哈通社阿斯塔纳12月23日电 据外媒23日报道，伊拉克官员说，伊拉克政府军对中部重镇拉马迪市展开猛攻，已经进入到拉马迪市中心，并开始打扫战场的任务。

自从"伊斯兰国"极端武装去年夺取了这座巴格达西南约100公里的伊拉克逊尼派重镇之后，政府军和民兵就一直在准备重新夺回这一战略要地。

月初，伊拉克政府军在什叶派民兵配合和美军空中支援下对拉马迪完成合围，并攻下市内重要地段。

据称，当地时间22日清晨，政府军在什叶派民兵和亲政府逊尼派部族武装的支持下对拉马迪市中心地带发动进攻，最终目的是夺取市中心政府办公大楼，以及将残余"伊斯兰国"武装清除。

伊拉克官员表示称，有信心在72小时之内完成清除市中心地带"伊斯兰国"武装的任务。府军在进入拉马迪市中心地区之后虽然面对零星冷枪和自杀炸弹袭击，但是并没有遇到大规模的有组织抵抗。

位于伊拉克首都巴格达以西约110公里的拉马迪，是伊拉克中部幼发拉底河上的鱼米之乡、历史名城和战略要地。

分析称，如果伊拉克政府军能够成功夺回并控制住拉马迪，将是自政府军夺回提克里特后，过去18个月中"伊斯兰国"遭遇的第二次较大规模挫折，将有助于增强伊拉克政府军和亲政府逊尼派力量的士气。