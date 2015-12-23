马吉利斯：哈萨克斯坦愿成为亚洲基础设施投资银行创始成员

哈通社阿斯塔纳12月23日电 今天召开的马吉利斯（议会下院）全体会议批准亚投行协议条款。

2015年6月29日，国家经济部部长叶尔波拉特 •多萨耶夫代表哈萨克斯坦政府签署《亚洲基础设施投资银行协定》。亚投行意向创始成员国确定为57个，其中域内国家37个、域外国家20个。包括哈萨克斯坦在内的57个国家成为意向创始成员国。其中50个国家正式签署《协定》，其余7国将在2015年年底之前完成《协定》签署工作。亚投行股东前三依次是中国、印度、俄罗斯。

经济部部长多萨耶夫介绍说："亚投行是一个开放、包容的多边开发机构，欢迎所有有兴趣的国家加入，重点支持基础设施建设，成立宗旨在促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化的进程，并且加强亚洲国家和地区的合作，总部设在北京。 亚投行法定资本1000亿美元。域内外成员出资比例为75:25。实缴股本的票面总价值为200亿美元，待缴股本的票面总价值为800亿美元。" 据多萨耶夫介绍，《协定》正式生效后，哈萨克斯坦将成为亚投行创始成员，并开始履行职责任务。各意向创始成员国将以国内生产总值（GDP）衡量的经济权重作为各国股份分配的基础，哈萨克斯坦将向亚投行提供7.293亿美元资金，占亚投行法定资本的0.7%。（编译：金桥）