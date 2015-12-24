在这些国家过圣诞节有可能要坐牢

哈通社阿斯塔纳12月24日电 据外媒消息，索马里、塔吉克斯坦和文莱这三个国家宣布今年禁止庆祝圣诞节，称此举将损害穆斯林信仰，其中文莱称违者将被处以最高5年的监禁。

商场大楼里的圣诞树已经亮起了彩灯，便利店里的推销员也戴上了圣诞帽，小伙伴们都在热烈地讨论今晚要去哪里浪......圣诞节的气氛似乎已无处不在。

不过，在索马里、塔吉克斯坦和文莱这三个穆斯林国家，却可能是另外一番景象。这三个国家宣布今年禁止庆祝圣诞节，其中文莱称违者将被处以最高5年的监禁。

索马里周三颁布了一道禁令，禁止庆祝圣诞节和元旦新年，称这些节日和"伊斯兰教"没有任何关系。索马里宗教部长Mohamed Kheyrow通过国家电台发表讲话说："我们警告，不要进行任何圣诞庆祝活动，那是基督教徒才干的事。这是关乎信仰的问题。圣诞节和伊斯兰教没有任何关系。"

不但如此，宗教部门还向警察局、国家安全情报局和首都摩加迪沙的官员们发送了信件，手把手教他们"如何阻止圣诞庆祝活动"。

索马里的居民基本都是穆斯林，但当地驻扎有上千名非洲联盟(AU)的维和士兵，其中不少是来自以基督徒为主的国家，如布隆迪、乌干达和肯尼亚。另外，越来越多的索马里人从欧洲和北非返国，也将一些外国传统和生活方式带了回来。

摩加迪沙市长Abdifatah Halane在接受路透社采访时说："索马里不准庆祝圣诞节有两点原因：其一是所有索马里人都是穆斯林，这里并没有基督教社区；其二是出于安全考虑。圣诞节是基督徒的，而非穆斯林的。"

去年12月25日，索马里青年党(al-Shabaab)袭击了摩加迪沙一个非盟基地，造成三名维和士兵和一名平民承包商死亡。

除了索马里，中亚国家塔吉克斯坦也颁布了有史以来最严厉的圣诞节禁令，不但不准摆放圣诞树，还禁止在学校里互送圣诞礼物。

近年来，该国一直不遗余力地打击圣诞和新年庆祝活动，从2013年起便禁止电视上出现俄版圣诞老人弗罗斯特老公公(Father Frost)的头像。不但如此，万圣节活动也是警察们关注的对象，2013年和2014年都有打扮成僵尸和吸血鬼的狂欢者被捕。

另外还有一个禁止圣诞庆祝活动的国家便是文莱。文莱国王博尔基亚(Hassanal Bolkiah)对本国穆斯林说，如果他们打算在12月25日这天庆祝，那就要做好面临五年牢狱之灾的准备。

该国的非穆斯林允许在自己社区内庆祝圣诞节，但不得向其他穆斯林宣传。文莱位于加里曼丹岛北部，拥有丰富的石油和天然气资源，人口大约为42万，其中65%为穆斯林，另外35%的非穆斯林包括了大量的佛教徒和基督徒。

"这些强制措施是为了控制过度、公开庆祝圣诞节的行为，这会损害穆斯林的信仰，"该国宗教事务部发表声明称。一同被禁的还有摆放圣诞树、唱圣诞歌和送圣诞礼物。

"有人可能会认为这不过是件小事，不应小题大做，但穆斯林必须将这些其他的宗教庆祝活动隔离在外，因为这可能会影响我们的伊斯兰信仰。" 该国禁止除伊玛目外的其他任何人向穆斯林进行宗教宣传，违者即违反了刑法典。

在现年68岁国王博尔基亚的领导下，该国从2014年5月1日开始实施新的刑法典。根据该法典，婚外孕、不参加周五礼拜、宣传其他宗教等行为都将被判以罚款或监禁。不过这还只是第一阶段。

该法典的第二阶段于今年5月生效，据此法典，盗窃和饮酒的穆斯林都将被处以鞭刑或截肢。法典的最后一个阶段将于明年生效，里面包含石刑等死刑，用于诸如通奸、鸡奸、亵渎《可兰经》或先知等罪行。而且大部分律法对非穆斯林也有效。