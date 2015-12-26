土耳其反对派访俄 土总理:支持俄罗斯就是叛国

哈通社阿斯塔纳12月26日电 据外媒消息，"土耳其总理谴责人民民主党主席在莫斯科批评土耳其的言论‘叛国'。"打开25日的土耳其《每日新闻》网站，这则报道高居人气榜榜首。德国《经济新闻报》评论说，"俄罗斯与土耳其库尔德人组成反埃尔多安联盟"，与制裁相比，这更让埃尔多安政府烦恼。

土耳其总理达武特奥卢是在安卡拉一个商人参加的会议上对德米塔斯开炮的。他说，"他们跟与土耳其发生危机的人站在一边。德米塔斯在莫斯科称土耳其击落俄罗斯飞机是错误的。这种做法极度耻辱和叛国"。路透社援引达武特奥卢的话称，"我们的主要职责是提高我们的声音，反对俄罗斯的残忍。俄罗斯在叙利亚杀害平民，支持俄罗斯不仅是对土耳其的背叛，也是对人类的背叛。"

法新社称，德米塔斯被认为是埃尔多安在国内的主要对手之一，2014年参加总统选举给埃尔多安带来巨大压力，他23日开始对俄罗斯的访问也是俄Su-24战机被土耳其击落以来首个访俄的土耳其高层人物。随同他访问的人民民主党成员古尔称，土耳其人民需要的不是危机，希望这次主动访问有助于缓和土俄关系。在土耳其《沙巴日报》看来，德米塔斯"太幼稚"，上了俄罗斯的当。该报认为，俄罗斯现在想方设法伤害土耳其和土耳其的利益，开始利用德米塔斯以及库尔德工人党，不幸的是，德米塔斯被利用了，"他行事应该更为负责任和成熟，不要成为莫斯科复仇行动的一部分"，千万不要认为访问莫斯科与俄外长拉夫罗夫会谈，"仅仅是因为莫斯科对土耳其库尔德人的深情"。

德国柏林自由大学国际政治学者梅斯奈尔25日称，土耳其击落俄罗斯战机之后，普京曾批评土耳其"背后捅刀子"，现在俄罗斯通过土耳其反对党在土耳其背后回捅了一刀，而且手段更加隐蔽。

据土耳其《时代报》报道，人民民主党回应达武特奥卢称，总理的讲话"不可接受"。古尔称，"至少这是一种自相矛盾的做法，（执政的正义与发展党）政府视人民民主党与俄政府的接触为叛国，同时自己又继续保持此类接触。"古尔说，事件一发生人民民主党就称击落俄罗斯飞机是一个"错误"。德米塔斯本人回击称，"如果他们（土耳其政府）能说出击落俄罗斯飞机给土耳其的一丝好处，我愿意道歉。"

"埃尔多安的敌人成为莫斯科的朋友。"俄罗斯《独立报》24日则以此为题报道德米塔斯对莫斯科的访问。报道援引俄战略调查研究所专家希兹利耶夫的话说，人民民主党实际上是土耳其唯一的反对党。莫斯科与库尔德人可能组建联盟对安卡拉来说将是难以接受的，这将对其构成致命威胁。德国新闻电视台25日评论说，"普京对抗埃尔多安进入2.0"，埃尔多安正在为坚持不道歉而付出代价，普京现在有了对抗安卡拉政府的新武器--接近库尔德力量。奥地利《标准报》则认为，德米塔斯也希望打"俄罗斯牌"，谋求自己的利益。

"今日俄罗斯"则嘲讽土耳其的"叛国罪"。报道称，今年5月，土耳其一家反对派报纸的负责人也被埃尔多安指责"搞间谍活动"，因为该报刊登了土耳其情报部门2014年向叙利亚极端分子提供武器的照片，埃尔多安6月批评这种诽谤以及对国家情报组织搞非法活动，他说这是间谍行为，这家报纸也卷入间谍活动。去年11月该报负责人被法庭以叛国罪起诉。文章还说，即使儿童都难逃脱埃尔多安的镇压，去年10月，两名12岁和13岁的男孩被指撕毁土耳其领导人的宣传海报，可能因"侮辱"总统而入狱4年。