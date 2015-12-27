英国或将超越德法成世界第大四经济体

哈通社阿斯塔纳12月27日电 据BBC报道，欧洲著名智库经济与商业分析中心（CEBR）日前分析称，在相对低税收政策和较高人口增长率等因素的推动下，英国经济增速明显高于其他工业化国家，并有望在未来十五年超越法德成为继中国、美国和印度之后的世界第四大经济体。

在公布的一份最新全球经济预测分析中，CEBR指出，英国在所有西方大型经济体中如今是相对税收较低，政府干预市场行为最少的，而正是因为这些自由市场政策的实施得当，再加上大量移民涌入，使其将最终有望成为欧洲第一大经济。 CEBR表示，英国目前是世界第六大经济体，年GDP1.59万亿英镑（约2.4万亿美元），而这个数字到2028年预计将增长到2.64万亿英镑（约4万亿美元）。 分析显示，人口呈负增长趋势，税收相对较高的法国、德国则发展乏力。分析认为，如果英国能保持目前的增长势头，则最早在二年到三年时间，也就是到2018年就可以在GDP总量上超过法国，并有望在2030年之前超过德国。 财相开颜 长期因推行紧缩、减税、减福利政策而受到各方抨击的英国保守党政府财相奥斯本，第一时间对CEBR的预测分析表示欢迎，认为这有力证明了保守党从根本上复兴英国经济实力战略的正确性。 然而，已经有分析人士指出，CEBR的分析中忽视了保守党正在大力推行的削减移民人数和推动的2017年之前脱离欧盟公投等政策所可能对经济带来的负面影响。 首相卡梅伦为了平息民间不满及缓和政界右翼的压力，一直承诺将每年进入英国的净移民人数从目前的数十万减少到数万。卡梅伦还承诺将在2017年之前举行是否脱离欧盟的全民公决。 英国国内智库"全国经济和社会研究所"（National Institute of Economic and Social Research）这方面的分析显示，如果年度外来净移民数量减半，英国经济未来不但将停止增长，可能还会开始萎缩，平均工资水平也会开始下行。 不过，CEBR在分析中警告英国说，苏格兰有可能再次公投并可能脱离英国，英国对外贸易逆差继续逐年递增等均是可能对英国经济造成较大冲击的潜在危险。 CEBR的分析预测显示，如果不出现重大战乱和危机，中国即将在2030年之前超越美国，成为世界第一大经济体。世界经济前十名的排行榜和全球正经格局也将全面改变。 法国、德国和意大利等老牌欧洲工业化强国的GDP将逐渐被新兴经济赶超；印度和土耳其等新兴经济体还将届时分别超越日本和法国。 北美的墨西哥届时将跃升为世界第九大经济体，韩国攀升为第十一。 CEBR分析认为，德国如果不想被英国超越，最有效办法是放弃欧元，恢复马克，甩掉为整个欧元区负债"埋单"的巨大负担。 在全球经济战场上未来十五年的一些"大输家"将包括过去十数年一度因能源价格高企而GDP猛增的中东、拉美国家和俄罗斯。