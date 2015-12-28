星球大战新片最快速度夺取十亿美元票房

哈通社阿斯塔纳12月28日电 据BBC消息，《星球大战之原力觉醒》成为史上最快在全球票房赚到十亿美元的影片。

该片在上映12天内就刷新了纪录。此前，六月份上映的大片《侏罗纪世界》曾令人瞠目地在上映13天内就卖出了十亿美元的票房。

这部《星球大战》新片也创下了圣诞节当日的美国票房纪录，一天之内就赚取了4930万美元的票房。

这部新片在美国上映的第二周内取得了1.5亿美元的票房。截至目前，它在美国国内已经到手将近5.5亿美元。

本周末上映的其它影片则相形见绌。谐星法瑞尔和威尔伯格主演的喜剧《老爸当家》取得了3500万美元的票房。

好莱坞女星劳伦斯主演的《翻转幸福》虽然和导演罗素尔再度合作是最大卖点，但目前票房只拿到了1750万美元。 基努里维斯和史威兹联合主演的《惊爆点》并没受到观众青睐。这部据报造价1.05亿美元的影片，在全美2910家影院上映后，仅收获了1020万美元的票房。

迪卡布里奥主演的新片《荒野猎人》在四家影院限量上映，并取得了47.1万美元的票房成绩。

迪卡布里奥在这部影片中饰演一名在遭到熊攻击后，遭同伴遗弃的荒野猎人。

据信，这部影片将有望让迪卡布里奥下月得到今年奥斯卡大奖的提名。