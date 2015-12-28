日本与韩国就慰安妇赔偿与道歉达成协议

哈通社阿斯塔纳12月28日电 据外媒消息，韩日两国政府代表针对僵持已久的慰安妇问题展开谈判，终于在12月28日下午闪电达成协议。日方对慰安妇罪行公开致歉，并将拨款协助韩国成立支援慰安妇的基金会；安倍首相并致电朴槿惠总统，双方对本次达成协议，皆给予正面评价。

韩国外交部长尹炳世与日本外相岸田文雄，经数小时谈判后，28日下午于韩国外交部举行共同记者会，宣布双方针对慰安妇问题达成共识，并发表共同会见文。 岸田外相在记者会中朗读了共同文告称："当时由军方涉及的慰安妇问题，对多数女性的名誉与尊严造成深刻伤痛，对此日本政府表示‘痛感责任'。"而安倍晋三并以内阁总理（首相）的身分，表达"谢罪"与"反省"。 另外，韩国政府也将为设立专责支援慰安妇的基金会，而日本政府将为基金会直接拨款10亿日圆。 韩方并表示，已确定日本将以"最终阶段"及"不可逆"的态度解决慰安妇问题，亦即日方不能也不会再对慰安妇争议的相关责任予以反悔，或出尔反尔。 而由于有民间团体在驻韩日本大使馆前设置了代表慰安妇的少女同铜像，日本政府多次向韩方抗议并要求撤除；本次谈判中，韩国政府也表示"将努力透过与相关团体协商，适当地解决问题"。 在达成协议后，日方评价称，本次议决将使韩日关系进入新时代；韩方则表示，韩日两国将在国际社会上，克制对彼此的责难与批判。 两国代表举行记者会后，安倍晋三首相也与朴槿惠总统通电。 朴总统表示："希望以本次协议为基础，累积信任，紧密讨论并尽力让双方能开展新关系。"安倍首相则称："作为日本内阁总理，对充当慰安妇时所经历的诸多痛苦，与遭受过难以治愈的伤处者，诚心谢罪并表达反省之意。"