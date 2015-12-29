超萌柴犬表情丰富成网红 全球粉丝过百万

哈通社阿斯塔纳12月29日电 据日媒报道，近来，一只样子威严的柴犬在日本国内外人气颇高。在社交媒体上拥有超过200万粉丝的柴犬"丸子"，人气甚至已超越大多数艺人，粉丝数在日本国内用户中高居第五，甚至被选为三重县观光大使。那么，这只柴犬究竟魅力何在呢？

不久前，在东京日本桥的三重县特产店中，"好可爱！"的欢呼之声不绝于耳。丸子和主人小野慎二郎从三重县知事铃木英敬手中接过观光大使的委任书。

三重县相关负责人表示："虽然丸子和三重县没有直接的关系，但我们委托在国内外颇具传播力的它为三重县进行宣传。"

当天，会场中集结了约40名粉丝，每当丸子打哈欠或者躺在地上时，便快门声不断。一位名叫吉井美树（36岁）的粉丝坦言："它的魅力在于表情丰富，又有些地方和人很像。虽然知道它的博客是爸爸（主人小野）代写的，但好像是它亲口说的一样，治愈人心。"

据了解，柴犬是日本自古以来便存在的犬种。据日本犬保存会和文化厅透露，以柴犬为首的日本犬，明治时代不断与被带入日本的西洋犬等进行杂交，因而数量急剧减少。1928年保存会成立，将日本犬的分类"标准"设定为小型、中型和大型三种。

其中，柴犬属于小型犬，1936年被指定为天然纪念物。据说，虽然柴犬是天然纪念物，但拥有与人类共同生活的历史，所以允许家庭饲养。由于小型犬易于饲养，现在保存会登录的日本犬中，约9成是柴犬。

此外，柴犬在海外也集结了巨大人气。丸子在社交媒体的粉丝中有9成是外国人。其中美国用户最多，达到25%，其次是泰国用户占15%，之后是中国大陆用户占12%。2012年在英国举办的世界最大规模的狗狗秀中，生于伦敦的柴犬首次获得优胜。

对此，日本犬类专门杂志《Wan》的主编川田央惠（39岁）指出："在欧美，柴犬因外形罕见，所以很受欢迎。"柴犬独立心强，忠实于主人，又不会轻易亲近陌生人。川田分析，"用时下流行的说法，似乎也有人感受到了柴犬‘傲娇'的魅力"。