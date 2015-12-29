科学家：空气污染或推升社会犯罪率

哈通社阿斯塔纳12月29日电 空气污染多年来始终是全球各地环保的一大治理难题。尤其是近年来，发生在中国华北地区的雾霾，已经成为了一个令全球关注的大问题。而最新的一项科学研究显示，空气污染不仅仅是环保问题，它还有可能影响到社会治安。

据英国媒体消息来自哈佛大学环境中心的博士后研究员Evan Herrnstadt和加州大学戴维斯中心的助理教授Erich Muehlegger以美国芝加哥作为案例进行研究。

他们认为污染严重的地区同时也是犯罪率较高的地区，二者之间有一定的联系。

芝加哥是美国污染最严重的城市之一，而汽车尾气排放是首要的污染物。他们的研究围绕芝加哥几条重要州际公路附近展开。首先，他们从芝加哥警署获得了2001年到2012年超过200万条犯罪记录。这些数据包括犯罪行为发生的日期、地点等。然后，他们收集了这期间的气象数据，包括风向、风力等，通过风向的变化判断附近的哪些社区在什么时候遭受了最大的污染。

通过对这些数据的对比分析，研究人员发现，对于某个社区来说，跟处于上风口时(意味着来自公路上的污染较低)相比，其处于州际公路的下风口时(意味着其遭受了更严重的污染)，犯罪率增加了2.2%。不过作者指出，这种关联只适用于暴力犯罪，比如自杀、枪击案、殴打等，污染情况对财产犯罪率的变化没有影响。

他们也在这些地区未受污染时对其进行了研究，使得科学家们将污染作为当地犯罪率提升的唯一因素，而不其他传统的影响犯罪行为的因素，如贫穷等。

他们还认为，暴力犯罪是受氮氧化物，而不是一氧化碳驱使，而且在温暖的春季和夏季受影响最大。尽管研究者目前无法准确解释这是为什么，但Herrnstadt告诉《华盛顿邮报》"我们认为，当你接触受污染严重的空气，它会刺激你，或者会以其他方式影响你克制冲动的能力，结果就导致你的认知受到损伤。"

除此之外，空气污染严重也会给接受教育、支气管问题和脑损伤问题的解决带来困难。