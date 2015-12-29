纳扎尔巴耶夫总统向全体参议院议员和工作人员致以新年贺辞

哈通社阿斯塔纳12月29日电（记者马尔兰•吉耶姆拜），29日，纳扎尔巴耶夫总统向全体参议院议员和行政工作人员致以新年贺辞。参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫在参议院全体会议上宣读贺辞。

纳扎尔巴耶夫在贺辞中说："尊敬的各位参议院议员、工作人员！即将过去的一年，是哈萨克斯坦快速而勇敢发展的一年。总统选举，进一步证明了我们所选择的道路在维护国家统一和保障国家现代化建设中的正确性。在这个过程中，大家展现出了重建国家历史记忆的决心，充分发扬了民族团结精神。而反法西斯战争胜利70周年、宪法颁布20周年、哈萨克汗国建立550周年及哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年成为了我国今年标志性的纪念活动。 2015年，我国在工业创新和基础设施建设中取得了重要的发展成果，并且履行了社会责任。哈萨克斯坦还成为了世界贸易组织的一员。而最重要的是，我们不顾国际市场各类不利因素的影响，维护了国家经济和社会的稳定。同时，欧亚经济联盟框架内的经济一体化也得到了进一步整合。 这些成果都可以归功于参议院卓有成效的立法工作。你们在短时间内为国家实现社会经济改革和五大改革目标具体措施奠定了优质的法律基础。在此，我衷心的感谢全体参议院议员和行政工作人员富有建设性的工作，以及为国家的发展做出的宝贵贡献。最后，在即将到来的新年，祝愿大家身体健康、家庭幸福，在国家今后的发展中取得更多更大的成绩。"（编译：塔布斯）