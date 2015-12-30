华尔街日报：美国在伊朗核谈判期间监听以色列总理

哈通社阿斯塔纳12月30日电 据美国一家报纸报道，尽管奥巴马总统两年前曾保证要缩小对盟国首脑的监听，但美国还是监听了以色列总理内塔尼亚胡的通讯内容。

《华尔街日报》星期二报道说，白宫决定秘密对某些盟国进行严密监听，名列榜首的就是以色列总理内塔尼亚胡。 报道说，美国在谋求与伊朗达成具有里程碑意义的核武器协议的同时，截获了内塔尼亚胡及其助手的通讯内容。 报道说，截获的对话内容"激发了两国间的互不信任，致使内塔尼亚胡把反对该协议的游说活动带到美国国会，从而在美国国内埋下了一枚政治地雷。" 《华尔街日报》报道说，美国在对以色列领导人和官员的监听过程中还截获了他们私下与美国议员以及美国犹太人团体之间的对话内容。报告援引美国一名不具名的高级官员的话说，这一行动引起有些人的担忧，白宫有可能被指控对国会实行监听。 报道说，白宫官员认为，截获的信息对反击内塔尼亚胡反对伊朗核协议的活动是有价值的。内塔尼亚胡在美国国会提出，该协议将使伊朗建造核武器的道路更加平顺。 伊朗和世界六大国今年7月签署的协议旨在抑制伊朗的核计划，作为交换条件，国际间将取消对伊朗实施的经济制裁。