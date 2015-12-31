世界各地新年前夕加强戒备

哈通社阿斯塔纳12月31日电 据美国媒体报道，由于可能出现的恐怖主义威胁，世界各地一些城市在准备新年庆祝活动之际加强了戒备。

澳大利亚城市悉尼将是最先进入2016年的城市之一，届时将举行有史以来最盛大的焰火表演，在12分钟内燃放价值510万美元的7吨焰火。 但印尼首都雅加达今年处于高度戒备状态，此前警方破获了一起据称企图在庆祝活动期间在首都发动恐怖袭击的阴谋。 比利时首都布鲁塞尔的市长由于恐怖威胁而取消这座城市一年一度的除夕庆祝活动。 市长伊万勒马耶对比利时媒体说："不幸的是我们被迫取消放烟花和所有原计划星期四晚上的活动，这些活动会把很多人吸引到布鲁塞尔市中心。" 比利时警方本周早些时候逮捕了两人，他们设嫌阴谋策划在除夕夜对他们所称的"象征性"目标发动袭击。检察官们表示这一威胁是"严重的"。 今年11月份在巴黎发动多起恐怖袭击的4名伊斯兰极端分子中有两人曾生活在布鲁塞尔。那些袭击造成130人遇难。 巴黎加强了警戒，但表示将举行新年庆祝活动。巴黎市长伊达尔戈对法国媒体说，法国必须以其具有象征意义的方式跨进新的一年，以此向全世界表明，法国正在从恐怖袭击中恢复。 与此同时，数千名警察，其中一些人携带了长枪、辐射探测器和警犬，将开始为纽约时代广场的新年庆祝活动警戒。 警方、联邦调查局和国土安全局的官员表示，没有针对纽约或美国其他地方庆祝活动的具体可信的威胁。 但是他们会保持警惕，仅几周之前在巴黎和加利福尼亚州的圣贝纳迪诺发生了恐怖袭击。 当局也在监测任何威胁的海外通讯。 星期四晚上有1百多万人计划前往时代广场迎接2016年新年。 纽约市警察局长说，他充满信心，除夕夜的纽约市将是全世界最安全的地方。