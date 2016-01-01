金正恩统治进入第四年 高层清洗不断

哈通社阿斯塔纳1月1日电 据美国媒体消息，朝鲜本星期宣布一名高官因车祸死亡时，外界立即揣测其中有诈，这种反应并不令人吃惊。

朝鲜宣布负责朝鲜与韩国关系的朝鲜劳动党政治局委员、统战部长金养建死于车祸，终年73岁。这让人起了一些疑心。

死因蹊跷

朝鲜官媒报道说，金养建星期二早晨在平壤死于交通事故，但这座城市车流稀少。国家媒体没有披露更多细节，不过把他称为金正恩的"最亲密的战友和最值得信赖的革命同志"。

那些对官方解释的死因持怀疑态度的人指出了宣布这一消息的时机。车祸发生在朝鲜与韩国的会谈破裂之后不久。首尔方面拒绝平壤方面提出的恢复金刚山旅游项目的要求。这个旅游项目过去每年曾给朝鲜带来数千万美元的收入。

朝鲜一向行事隐秘，并奉行高压政策，因此外界几乎不可能把事实和猜测完全剥离开来。

不过这一次，分析人士说，官方盛赞金养建并决定予以国葬，这表明他的意外死亡真的是一起事故。

不过，他的死也符合朝鲜最高领袖金正恩统治下发生的一系列清洗的规律。本星期是金正恩掌权第四个年头。

金正恩的清洗

4月间，韩国国家情报院说，32岁的金正恩到目前已处决了大约70名官员，他们多数都上了年纪，与他的父亲金正日关系密切。这些人被更为年轻也更效忠自己的助手所取代。

首尔国民大学的安德烈•兰科夫说，随着金正恩在父亲金正日死后巩固自己的权力，多数观察人士曾经预计，这位年轻的领导人会慢慢地排挤掉老一代官员，让他们过上某种舒适的退休生活。



"然而，几乎没有任何观察人士预料到，金正恩会这么快清除他父亲手下的老一辈官员，而且会如此果断和残暴。"

过去四年来传出好几起高调的处决事件。

2013年12月，金正恩的姑父和政治恩师张成泽以叛徒罪名被处决。据报道，张成泽的很多亲戚也被处死。

同年5月，朝鲜国防部长玄永哲被处死，罪名据说是在一次开会时打瞌睡，并对年轻的领袖金正恩口出怨言。

虽然伴随这些处决有很多血腥的传言，比如张成泽被丢给一群野狗咬死，玄永哲被高射炮打死，但这些说法既没有受到反驳，也没有得到证实。

还有不少官员突然从公众视野消失，官方却没有做出任何解释。

2015年早些时候曾有猜测说，金正恩派往中国和俄罗斯的特使崔龙海也被处决。当时，一名高官的治丧委员会名单中不见了他的名字。后来，韩国国家情报院说，崔龙海被送去接受再教育了。不过，本星期，在金养建的治丧委员会名单中又出现了他的名字，这表明，他可能重新获得了金正恩的垂青。

朝鲜政权不稳定

有报道说，有好几名朝鲜官员因为害怕被金正恩清洗而逃出国。

德克萨斯安吉罗州立大学朝鲜事务分析人士布鲁斯•贝希特尔说，过去四年来，这么多人遭到清洗，这说明金正恩政权一直缺乏稳定性。



"当他掌权时，我曾说，我不认为他能坚持五年以上。我们还没到五年。不过有一点是明确的，他肯定还没有巩固自己的权力。"

其他朝鲜事务观察人士，比如首尔延世大学的文正仁(Chung-in Moon)认为，金正恩已经巩固了自己的统治，部分原因是他把效忠自己的人安插在身边。

朝鲜有着高层清洗的长期历史

金正恩的祖父、朝鲜政权的缔造者金日成在1950年到1953年的韩战结束后的岁月里，除掉了高层内部的亲苏和亲中派系。

金正恩的父亲金正日上台头一年处决了大约10人。这比金正恩据报道处死的人要少得多。不过，金正日做为接班人被金日成培养了多年，在继承最高领袖职位之前，已经集中了权力并把自己的心腹安插到关键岗位。