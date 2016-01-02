美媒：元素周期表将添四位新成员

哈通社阿斯塔纳1月2日电 据外媒消息，美国《科学新闻》双周刊网站日前发表了题为《四种元素在元素周期表上获得永久席位》的报道。

报道称，2015年12月30日，国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)宣布俄罗斯和美国的研究团队已获得充分的证据，证明其发现了115、117和 118号元素。此外，该联合会已认可日本理化学研究所的科研人员发现了113号元素。两个研究团队通过让质量较轻的核子相互撞击，并跟踪其后产生的放射性超重元素的衰变情况，合成了上述四种元素。

俄罗斯杜布纳联合原子核研究所与美国加利福尼亚劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员，已被确认发现了115、117和118号元素。在2004 年和2007年展开实验后，他们还声称发现了113号元素。负责领导利弗莫尔实验核物理和放射能化学研究小组的道恩·肖内西说，赢得IUPAC对其发现其 他三种元素的认可已令人为之一振。她说："就个人而言，我对IUPAC的决定感到非常高兴。"

IUPAC执行理事林恩·瑟比说，有关确认新元素的报告将于2016年初公布。官方对这些元素的认可意味着它们的发现者有权为其命名并设计符号。113号元素将成为首个由亚洲研究人员发现并命名的元素。