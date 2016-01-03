沙特驻伊朗使馆遭示威者冲击

哈通社阿斯塔纳1月3日电 综合外媒消息，在沙特处决一位什叶派教士后，伊沙紧张关系迅速升级。

当地时间2日晚沙特驻伊朗使馆遭示威人群冲击。示威从当地时间2号晚上10点左右开始，愤怒的示威者高喊着"打倒沙特"的口号不断冲击使馆，现场浓烟滚滚，一些抗议者闯入使馆内，砸毁门窗，并在楼内放火。

大量防暴警察和安全人员试图驱散示威人群，现场也有示威者在散发传单。一些示威者情绪激动，宣称沙特将为此付出代价。

此外当天伊朗东部城市马什哈德沙特驻伊朗领馆也在当晚遭到示威人群的冲击。记者在现场不久被安全人员扣留，设备也被没收。

事件发生后，伊朗外交部发言人安萨里强调，伊朗外交部呼吁民众不要在沙特驻伊朗使馆附近聚集，伊朗将维护沙特在伊朗首都德黑兰和马什哈德外交机构的安全。德黑兰警察总长萨杰迪尼亚将军则表示，目前已逮捕了数名冲击使馆的示威者。

3号，伊朗伊斯兰革命卫队发表措辞强硬的声明称，沙特将为这一处决付出代价。（央视记者王晋燕）

沙特内政部1月2日上午宣布对在押的47名罪犯实施枪决，公告指47名罪犯均犯有传播恐怖主义思想或实施恐怖袭击的罪行。被处决的罪犯中包括一名沙特东部什叶派宗教人士。