沙特伊朗断交美介入 沙特：并不关心美国怎么想

哈通社阿斯塔纳1月4日电 综合外媒消息，沙特阿拉伯于1月2日以"恐怖主义"罪名处决了什叶派教士尼姆尔和其他46人。此举激怒了以什叶派穆斯林占主导的伊朗，愤怒的示威者袭击了沙特大使馆，并放火焚烧建筑。此后，沙特宣布与伊朗断交。对此，美国呼吁中东冲突双方领导冷静解决问题。然而路透社4日报道称，沙特并不领情，表示，"并不关心"美国怎么想。

据英国广播公司报道，伊朗是沙特阿拉伯在地区间的主要对手。在也门和叙利亚冲突中，伊朗和沙特分别支持对立方。针对沙特处决什叶派教士的行为，伊朗最高精神领袖哈梅内伊誓言，沙特将要面对"神圣报复"。而沙特迅速宣布与伊朗断交，并从伊朗德黑兰撤回外交官。其外交部长朱拜尔在新闻发布会上说，伊朗外交官必须在48小时内离开沙特。

报道称，西方国家对伊斯兰世界教派冲突可能升级表示关注。英国外交部警告，地区活动人士可能会利用这个机会。欧盟外交事务代表莫格里尼与伊朗外交部长对话，并称，整个地区的安全与稳定危在旦夕。

美国国务院用最强硬措辞谴责了沙特驻伊朗大使馆遭攻击。随后，据今日俄罗斯4日消息，美国国务院发言人又发表讲话，敦促沙特和伊朗两国通过外交渠道解决问题。他说："美国将持续敦促两国领导人采取积极措施，缓和紧张局势。"

然而，路透社报道称，沙特感到"受够了"，表示在伊朗问题上"并不关心"美国怎么想。路透社援引一位了解沙特立场的匿名人士的话称，"受够了。伊朗一次又一次对西方嗤之以鼻，他们不断资助恐怖主义，发射弹道导弹，也没有人管。沙特真的并不关心这次是否激怒了美国。"