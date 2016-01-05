对抗制裁 俄罗斯大力养猪

哈通社阿斯塔纳1月5日电 据彭博社报道，美国农业部数据显示，俄罗斯国内猪肉产量四年里增加了26%，创下了历史最高水平；与此同时，进口从2012年的峰值下降了超过80%。

2014年乌克兰危机爆发后，为回应西方国家的制裁，俄罗斯宣布"全面禁止"从欧盟、美国及其它西方国家进口猪肉等食物。与此同时，总统普京表示俄罗斯有潜力成为全世界食品生产的领军者，并预计到2020年实现农业自足。

报道称，俄罗斯目前仍然是全球第七大猪肉进口商，不过美国农业部预计，2016年俄罗斯的猪肉生产量将继续攀升5.7%，届时该国的排位将下滑两位至第九位。农业市场研究协会（Ikar）分析师Daniil Khotko则预计，到2020年，俄罗斯出口将达到1万吨，是2014年的24倍。

报道援引俄罗斯农业部畜牧业负责人Vladimir Labinov的话称，俄罗斯畜牧业的繁荣得益于政府的大力支持，主要是贴息贷款等补贴。据《莫斯科时报》，该国最大的肉类加工公司 Cherkizovo Group去年年中从国有银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）接受了一笔144亿卢布（2.5亿美元）的贷款。 Cherkizovo计划用这笔资金建设新的生产线，将产能扩大70%。

"猪肉养殖业带来了非常好的财务回报，我们对未来表示自信和乐观。"该集团CEO Sergei Mikhailov表示。

Labinov预计未来两年俄罗斯猪肉将实现完全自足。与此同时，俄罗斯猪肉生产商开始将目光瞄向海外市场，包括中国。