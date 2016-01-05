伊拉克驻哈萨克斯坦大使看好伊哈两国关系发展前景

哈通社阿斯塔纳1月5日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）哈萨克斯坦独立以来，一直奉行与世界各国互惠互利，且具建设性的外交政策。近日，伊拉克驻我国大使尤努斯•萨利姆•萨尔汗接受本社记者采访，就伊拉克和我国关系未来发展前景，及伊拉克目前国内局势进行了阐述。

记者：尊敬的尤努斯先生，你如何评价伊拉克与我国的双边关系呢？

尤努斯：伊拉克与哈萨克斯坦1993年建立外交关系。哈萨克斯坦在许多国际和地区问题上的立场与伊拉克基本一致。比方说，两国自始至终保持着友好的政治关系，伊拉克政府也对纳扎尔巴耶夫总统在联合国大会上的众多提议给予支持。两国在许多国际关系问题上也是持相互理解的态度。两国外交部长2015年第70届联合国大会上的会谈促进了双方关系的进一步发展。同时，两国也均有加强双方经贸领域合作的意愿。目前，双方签署经贸领域合作谅解备忘录的准备工作也接近尾声。

记者：哈伊两国双边合作中优先发展的领域有哪些呢？

尤努斯：伊拉克的粮食有很大一部分是靠进口，而哈萨克斯坦优质的小麦，以及牛羊肉完全能够对伊拉克进行供应。此外，哈萨克斯坦目前还在研发装甲车和其他军事装备。我们希望哈萨克斯坦能够来参加2016年伊拉克安全与防务展。另外，哈伊两国作为石油天然气生产大国，也能够在这一领域分享各自的经验，并且在石油天然气政策问题方面交换意见。

记者：哈萨克斯坦非常重视与伊斯兰国家的外交关系，其中也包括伊拉克。而伊拉克怎样看待哈萨克斯坦在为加强伊斯兰国家之间的合作所做出的努力呢？

尤努斯：众所周知，哈萨克斯坦1996年成为伊斯兰会议组织成员国。而2011年，伊斯兰会议组织第38次外交部长会议在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开，会议决定将组织名称更改为"伊斯兰合作组织"。此后，伊拉克和哈萨克斯坦之间的关系在伊斯兰合作组织框架内得到了进一步发展。伊斯兰合作组织在此次会议中建立了人权委员会，并且首次与中亚国家制定了共同合作计划。此外，纳扎尔巴耶夫总统在大会上的提议也成为了大会宣言的主要内容。这一文件涵盖了21世纪伊斯兰世界达到繁荣所必须完成的现代化改革。而在担任主席国期间，哈萨克斯坦与其他伊斯兰合作组织成员国共同完成了诸多重要的工作目标，其中包括打击毒品走私、拯救咸海生态危机、改善受核试验污染影响的地区环境、建立伊斯兰合作组织框架内共同的粮食援助体系。

伊斯兰合作组织在加强全球安全、与具有影响力的区域性组织进行互动、以及举行亚洲相互协作与信任措施会议峰会、世界和传统宗教领袖大会的过程中，哈萨克斯坦都给予了大力的支持。

记者：哈萨克斯坦为外国投资商所提供的投资条件是优越的，尤其是在制造业。而哈萨克斯坦提供的这些投资条件，是否能够引起伊拉克投资商们的关注呢？

尤努斯：当然，理想的投资环境将对投资商产生非常大的吸引力。伊拉克拥有许多在自己行业具有丰富经验，且也有一定资本在哈萨克斯坦进行投资的企业家。但是，由于伊哈两国企业家之间的联系和互访还没能达到应有的水平，因此，伊拉克企业家对于怎样对哈萨克斯坦进行投资知之甚少。2012年，伊拉克贸易代表团到访哈萨克斯坦，双方就在伊拉克建设哈萨克斯坦商贸中心签署了谅解备忘录。同时，建立伊拉克-哈萨克斯坦商务委员会的提议也被纳入了议程。

据我所知，哈萨克斯坦国际商务代表团日前计划考察伊拉克，对当地贸易和投资环境进行了解。这将对发展双方经贸领域的合作开辟新的道路。

记者：哈萨克斯坦哪些领域的发展经验值得伊拉克借鉴？

尤努斯：如果谈到伊拉克的外交，可以说我们对世界上任何一个国家都是开放的，对它们秉持相互尊重、互利共赢，以及不干涉他国内政的外交原则。目前，哈萨克斯坦作为中亚地区发展最快的国家，在保障地区安全稳定和经济持续增长中发挥着重要作用。因此，哈萨克斯坦在文化、医疗卫生、农业和石油化工领域丰富的发展经验是值得双方交流和借鉴的。

记者：伊拉克当前的国内政治局势怎样，与"伊斯兰国"的对抗取得了哪些进展呢？

尤努斯：当下，伊拉克在与"伊斯兰国"恐怖组织战斗的最前线，许多伊拉克军人在战场上丧生。另外，巴格达及伊拉克其他居民区的街道和市场频繁受到自杀式汽车爆炸袭击，使无辜的平民受到伤害。该组织传播自己的意识形态和口号，利用宗教做伪装，正在训练一批又一批残忍的恐怖分子。而这个组织的经济来源分布在周边多个国家，并且通过在伊拉克和叙利亚抢夺的石油获得资金。

伊拉克如果能够战胜"伊斯兰国"这个恐怖组织，就等于对整个国际的恐怖组织进行了打击。因此，我们呼吁各国对伊拉克给予全力的支持，这将对彻底铲除恐怖组织、维护伊拉克主权和地区稳定创造机会。

依靠伊拉克军人们的英勇战斗，我们的国家阻止了恐怖组织的进一步扩张。今天，伊拉克安全部队在伊空军和"国际联盟"空中力量的支援下，正在逐步击退恐怖组织，许多失地也已被收复。目前，伊拉克国土的17%还在"伊斯兰国"组织控制范围内。而在此之前，该组织曾一度占领伊拉克国土的40%。关于这方面的问题，哈萨克斯坦应该也对伊拉克及其地区局势有所了解。

记者：谢谢！（编译：塔布斯）