白宫挥泪 奥巴马绕过国会推出控枪新措施

哈通社阿斯塔纳1月6日电 据美国媒体报道，美国总统奥巴马宣布了一系列旨在减少枪支暴力的"常识性的"新措施。美国公众在枪支管控问题上有着重大分歧，奥巴马的这项行动绕过了国会。

奥巴马星期二在白宫发表讲话，推出了他的新政策。他指责国会议员不顾最近发生的一波重大枪击案而未能加强枪支控制。

"我们是地球上唯一的如此频繁地爆发如此大规模暴力的发达国家，"奥巴马在白宫说。围绕在他身边的是最近一些枪击事件的受害者。

总统落泪



"生命在消逝。无所作为的常用借口已经不再好使了。"他说，"这是我们今天聚集在这里的原因：不是讨论最近一次的大规模枪击，而是防止下一次。"

按照奥巴马颁布的行政令，一些之前不需要执照的枪支销售者如今必须申请执照，一些之前不需要经过背景调查的枪支购买者如今必须通过这套程序。这项措施还将加强现有枪支法律的执行，加强心理健康治疗，并扩大有关枪支安全技术的研究。

"我们知道我们无法阻止世界上的每一起暴力行为、每一起邪恶行为。但是我们也许可以阻止一起邪恶行为、一起暴力行为，"奥巴马说。他有时看上去动了感情。

奥巴马回想起2012年康涅狄格州纽顿小学20名小学生和另外六名成年人死在枪下的惨案。说到这时，他不由流下了眼泪。

奥巴马抹去脸上的泪水说："我每次想到这些孩子，就感到愤怒。"

他还反驳了有关他限制宪法保障的持枪权的批评。他说："这不是把每个人的枪都收走的阴谋。"

身为民主党人的奥巴马几个月来一直表示，他在探讨如何绕过国会单方面行动来减少枪支暴力。国会由他的共和党对头主控，挫败了他之前提出的更为雄心勃勃的控枪方案。

奥巴马总统说，新规定完全在总统的法律权威范围内。

共和党反应

共和党人一般反对控枪措施，对总统这次宣布的措施也做出了愤怒反应。他们说，奥巴马又一次超越了自己的职权范围。

不少共和党总统参选人已经表示，如果当选他们会推翻奥巴马宣布的规定。

在共和党总统参选人中间领跑的唐纳德•川普星期一对有线电视新闻网（CNN）说，奥巴马的方案是朝着进一步限制枪支拥有者的权利迈出的第一步。他说："很快你就买不了枪了。这是朝不许买枪迈出的又一步。"

众议院议长保罗•瑞安称奥巴马的方案是"行政部门越权到了危险程度"，并说，总统"至少是颠覆了立法部门的权威，而且有可能推翻立法部门的意志。"

势力强大的枪支权利游说团体"全国步枪协会"(NRA)也表示一定要仔细研究新的规定，看看是不是能把奥巴马当局告到法庭。不过，《纽约时报》援引的一名NRA发言人似乎淡化了新措施的重要性。

《纽时》报道说，NRA官员珍妮佛•贝克说："真的，就这些？这就是他们这么长时间炒作的？这就是他们花了七年时间拼凑起来的？他们其实什么也没做。"

更多背景调查

奥巴马方案的关键部分包括一项把枪支交易商定义扩大的措施。白宫希望这将要求更多的火器销售商、包括在枪支销售展上卖枪的人申请执照，并因此必须对购枪者进行背景调查。



"我们的意图是让这个系统更有效率，更加全面，"司法部长洛蕾塔•林奇说，"目标是让坏人得不到火器，并让当局更容易确保枪支法得到恰当的遵守和执行。"

林奇说，方案还包括把从事全国背景调查工作的联邦调查局人员的数量增加50%。

大众民意

最近的民调数字显示，支持对希望买枪的人进行背景调查的美国人增加了。

韦伯斯特研究中心的一项新的调查发现，85%的枪支拥有者认为，每个申请买枪的人都应该接受背景调查。

美国每年都有数万人死于枪支，包括大规模枪杀事件和自杀，这个比例远远超过其它国家。

这一问题往往在发生重大枪击案后成为美国民众的核心辩论话题，而近年来，这些枪击案发生的频率之快令人震惊。