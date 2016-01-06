纳扎尔巴耶夫总统发表署名文章《国家建设“百步计划”——实现哈萨克斯坦梦的道路》

哈通社阿斯塔纳1月6日电 1月6日，总统府官方网站发表纳扎尔巴耶夫总统署名文章《国家建设"百步计划"——实现哈萨克斯坦梦的道路》。

纳扎尔巴耶夫总统在文中指出，从2016年1月1日起，《国家建设"百步计划"——落实五大改革目标的具体举措》正式进入实施阶段。为了能够具体落实"百步计划"方案，成功推进这一计划的实施，哈萨克斯坦已有59部法律在去年获得通过。

文中强调，这一计划将最终实现我国跻身21世纪全球最发达30国之列的"哈萨克斯坦梦"。

文章还表示，自独立以来，哈萨克斯坦人民克服了种种困难，为实现国家和社会的稳定发展打下了良好的基础。即使面临着当前全球性的经济危机，哈萨克斯坦也将一如既往地战胜困境，最终实现伟大的"哈萨克斯坦梦"。

阅读文章原文全文，请点击这里。以下为文章节选翻译：

2016年1月1日起，《国家建设"百步计划"--实现哈萨克斯坦梦的道路》正式进入了实施阶段。

为保障计划的顺利实施，建立良好的法律和社会秩序，我们已于去年通过了59部相关法律。这些法律也已经于1日正式生效。

深刻的了解这一前所未有的国家法律变化，对我们每一个人而言都是十分重要的。而且，这些法律，将为实现我们伟大的哈萨克斯坦梦--成为21世纪全球最发达30国之一，创造必要的条件。

每一代人都有属于自己的梦想，但仅限于个人或家庭的梦想，并不宏大。

唯有出自对出生热土的热爱之情，对养育自己的人民和祖国的真挚情感而诞生的梦想，才具有着强大而宏伟的动力。

对于我们的先辈们而言，哈萨克斯坦的主权独立，就曾经是他们毕生追求的梦想。

如今，我们已经实现了先辈们几个世纪以来的梦想，建立了独立自主的哈萨克斯坦共和国。

对于我们当代的哈萨克斯坦人而言，主权独立已经成为了我们这个多元民族和谐共存的社会最宝贵的财富。

在此基础上，我们仅仅用了不到四分之一个世纪的时间，就成就了诸多曾经可望而不可即的梦想。

通过对宪法和其他各项法律的忠实执行，我们的国家机器得以采取正确的手段保障哈萨克斯坦共和国的主权独立。

哈萨克斯坦的经济发展，国家财富和人民福祉的不断增加，进一步使它更加屹立不摇。

借助逐渐增长的国际影响力和稳步发展的国防力量，我们拥有了保卫主权独立的坚定信念与手段。

我们仍然在学习，学习如何做好这片热土的主人，并妥善的使用这片土地上的财富；学习如何掌握诸多先进的技术，令那些有史以来不曾出现在这片土地上的新技术得以运用在经济发展的各个领域，造福全体人民。

最重要的是--我们已经确立了新的梦想。作为国际社会的一份子，即使面临着当前全球性经济危机所带来的诸多困难，我们依然有着明确的目标，并有着实现这一目标的坚定信心。

新哈萨克斯坦梦

我们怀揣着新的哈萨克斯坦梦，踏入了独立的第25个年头。2050国家战略为我们刻画了这一梦想的战略蓝图。

我们计划，在21世纪中叶，令哈萨克斯坦成为全球最发达的30个国家之一。

可以说，经过2015年4月的非例行总统选举之后，这一战略蓝图中的规划，已经成为了每一个哈萨克斯坦人的梦想。

事实证明，这一全民性的信念，将成为我们民族崛起重要象征。

为实现这一梦想，我们启动了国家建设"百步计划"--落实五大改革目标的具体举措。

五大改革目标可谓具有决定性的意义。它们将为哈萨克斯坦的经济、国家和社会的历史性发展，奠定坚固的基础、开辟前进的道路。

它们将为哈萨克斯坦人民实现同全球最先进国家居民同等的社会生活水平、经济发展指标创造必要的条件。

我们的哈萨克斯坦，将发展成为一个更加美好、更具活力、更为辉煌和更值得信赖的国家。

为从法律和组织层面，为五大改革目标的顺利落实打好基础，在2015年，短短数月之内就已有诸多重要的工作得以及时的完成。

这一系列的工作，都是由国家改革委员会负责领导实施的。

在这些工作进行过程中，我召开了多次会议，同各领域专家学者、政治家、企业和金融机构领导人进行了会谈。

在出访外国以及参加各类国际活动时，我亦同多位世界主要大国的领导人们面谈。

总体而言，我们的改革计划，得到了国际社会各方面的全力支持。

针对改革的社会调查同样显示，各个计划在社会上受到了广泛的关注与支持。

哈萨克斯坦人民一致认为，这一改革计划是及时和必要的。

现在，所有推行改革计划所必须的法律文件均已完备，并一一生效。

在这里，我想着重的赞扬议会和政府高效的工作能力。能够如此迅速而高质量的完成这些复杂而繁琐的立法工作，在哈萨克斯坦历史上尚属首次。

这从另一个角度，证明了我国立法机构、政府机关和相关部门具备着相当有效的工作体系。

为完成国家计划，政府在执行日常工作的同时，需要考虑到当前国际发展进程中的潜在威胁，及时的适应不断变化中的全球安全形势。

这方面的问题，我在2015年11月30日发表的国情咨文中已经做过系统的阐述。

对于已经察觉到了全球性经济危机影响力的哈萨克斯坦而言，五大改革目标的落实变得十分重要。

对于我们而言，五大改革目标是实现旨在令经济重新恢复高速增长、促进人民生活水平提升的国家反危机计划的重要保障。

能够为哈萨克斯坦经济跨越式发展提供法律保障的各项法律，如今已经生效。

所以，对于哈萨克斯坦人而言，仅仅知道这些法律是不够的，还需要正式的在经济生活中熟练地运用这些法律，正当合法的获利并促进经济社会的发展。这一点十分重要。

每一位公民都应该对国家管理机关及执法机构的运作体系，拥有必要的认知。

如在新形势下如何开展商业活动、非国有企业在哪些领域能获得优势等等。

这些都将为国民经济发展以及社会竞争力的提升提供动力。

在此基础上，我们将在实现哈萨克斯坦梦的道路上得到跨越式的发展，不断地接近跻身21世纪最发达国家行列的伟大目标。

五大改革目标为每一个人划出了前进的蓝图，而我们将坚定的完成这些目标。

改革取得的成果将使我国民族关系更加融洽和谐

独立25年以来哈萨克斯坦经济社会发展取得举世瞩目的辉煌成就，伟大成就的取得正是得益于我们拥有一个团结稳定的社会环境，这充分证明团结稳定是基本的民生，是人民的根本福祉所在。我们的国家通过自己成功的发展模式向世人证明了和平与稳定的重要性。

众所周知，世界上所有的发达国家都是多民族国家，他们在统一的经济、政治和文化秩序下共同生活着。发展的共同目标、个人收入、国家的繁荣昌盛将他们紧密联系在一起。当今世界所有的发达国家都是通过自己原有的共同性实现着本国所制定的发展举措。当然，哈萨克斯坦也已步入这一轨道。

正如世界经验所证明的那样，只有这条道路可以使经济迅速发展，可以提高人民的生活水平。除此之外没有别的选择。大量事实证明，经过20多年的建设发展，哈萨克斯坦民众逐步探索出自己的发展路子，符合哈萨克斯坦实际。我们所选择的道路，是哈萨克斯坦民众大团结之路，也是各民族共同繁荣进步之路。增强公民共同性和统一性正是第四次改革的真正意义所在。

在国家机关中引入竞争机制并实现地方自治

国家的发展，需要将国家职能在竞争的环境中下放。而今天，国家需要下放的职能有近4500项。

为了这一目的，政府将会组建由副总理负责的专门委员会。该委员会将由包括参议院议员、中央行政机构负责人、"阿塔梅肯"企业家协会代表以及哈萨克斯坦公民联盟代表等组成。

在其框架内，将明确每一个国家机构将要下放的职能列表。同时，还需明确国家职权的下放形式，以及相关现行法规、价格和质量标准等。

该委员会将对下放的国家职能进行审查、监测和评估其性能。

国家职能下放地方将分三个阶段进行：

第一阶段（2016-2017年）、第二阶段（2018年开始）、第三阶段（2020年开始）

国家计划--哈萨克斯坦大型的现代化项目

全面实施国家计划的时期已经到来。国家现代化项目的实施将由相关现代化委员会进行监督。

项目的实施将要求所有国家机关单位、社会研究团体及公民具有包容、执着、创造性和坚韧不拔的精神。

我们还有很长的路要走，因此我们首先在实现第一个百步计划。

我坚信今后还会陆续有其它百步计划相继出炉。

综合性发展--是带动我国独立史跨入四分之一个世纪、并继续其现代化进程的主要原则。

我们每个人都必须明白，成功的实现现代化需要一个强大的国家和具有凝聚力的人民。因此，这个国家的秩序必须得到维持。

首先，是维持整个国家的秩序。

其次，是建立每个人都必须遵守的、并符合所有商业规律的、且具有透明度和约束力的法律。

再次，是社会和政治生活中的秩序与和谐。

我们光荣的经历了许多考验与重重磨砺，增强了斗志。我们建立了一个崭新的哈萨克斯坦--伟大的草原之国。

实现国家计划，将使我们能够利用国家独立以来在全球化发展中创造的所有机会资源，进一步拓展我们攀登时代高峰的视野。

当然，从第三世界国家一跃发展成为发达国家的实例也发生过。我们将研究和借鉴其宝贵经验。

现在，我们正在尝试参照世界上促进国家、经济和社会发展最成功的模式。

目前，世界上极少数人在制定自己国家的伟大梦想：我们将走出百年被世人遗忘的历史长流，与世界发达国家齐头并进。

我们相信哈萨克斯坦走出的历史命运。

我希望全体哈萨克斯坦民众能够积极的参与国家计划和改革的实施，同时充分利用其创造的机会。

我们将信心百倍的使哈萨克斯坦梦付诸实践，并一起见证我国的繁荣与发展。