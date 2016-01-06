朝鲜发生强烈地震　朝官方证实进行核试验

哈通社阿斯塔纳1月6日电 据BBC报道，平壤时间正午（格林尼治标准时间03:30；北京时间11:30），朝鲜中央电视台证实，该国当天早上进行了一次"成功的"氢弹试验。

BBC中文网驻韩国特约记者楊虔豪从首尔报道说，朝鲜央视报道指出，最终的试爆命令是由朝鲜最高领导人金正恩亲自下达。

报道同时还说，若他国对朝鲜主权没有造成侵害，将不会使用核武。

朝中社星期三（1月6日）发表朝鲜政府声明说，朝鲜在当天10时进行了"成功的"第一颗氢弹试验。声明说，此次试验"完全确认了新研发试验用氢弹的技术数据都正确，科学地证明了小型化氢弹的威力"。"此次氢弹是朝鲜核武装发展的更高阶段"。

声明说，只要敌对的侵略势力不侵犯朝鲜的主权，"朝鲜作为负责的核国家，不会先使用核武器，在任何情况下也不会转让相关手段和技术"。

朝鲜政府声明还说，"只要美国不终结穷凶极恶的对朝敌视政策，那么即使天塌下来，朝鲜也绝不会中断核开发或放弃核武"。

韩联社引述韩国国情院消息称，朝方并未向中国和美国提前通知"核试计划"。国情院有关人士表示，朝鲜曾在进行第一、二、三次核试验的一两天前和中美两国打招呼，但这一次朝鲜并没有事先通知。

氢弹试验

楊虔豪此前从首尔报道说，韩联社称震中位于两江道的白岩郡，即承知白岩的西面20公里处，纬度是北纬41.3度，东经129.1度，该处离咸镜北道吉州--朝鲜核试验场地非常近。

韩国气象厅确认此次朝鲜地震是人工地震，因此非常可能是实施核子试爆。2013年2月朝鲜曾有核试验，当时的地震规模也是接近5级，与此次地震非常相似。目前大家都在等朝中社在中午的重大宣布。

BBC中文网驻韩国特约记者楊虔豪表示，韩国青瓦台在星期三（1月6日）当地时间中午12点召开国家安全保障会议，现在正在确认地震发生的过程，并讨论政府应如何应对。韩国国家情报院正在了解详细情况。韩国国防部表示，已做好应对准备，并正在对刚才检测到的数据进行分析。

早些时候，美国地质调查局、韩国气象厅和中国地震台网分别测得朝鲜发生了一次强烈地震。韩国气象厅基本判定朝鲜地震为人造，且很可能因朝鲜进行核试验而引发。

中国地震台网说，中国地震台网正式测定，01月06日09时29分在朝鲜附近（北纬41.30度，东经129.09度）发生4.5级左右地震，"震源深度0千米"。

韩联社说，朝鲜咸镜北道吉州郡以北49公里处发生4.3级地震，震中靠近丰溪里核设施，并说韩国气象厅基本断定朝鲜地震系人造，核试可能性大。韩联社快讯此前曾表示，震级为5.1级。

人造地震

报道还说，人造地震和自然地震可通过地震波形态和震幅等来判断。地震波主要有纵波（P波）、横波（S波）等。人造地震的纵波波幅明显大于横波波幅，且会出现因爆炸产生的音波。从震源深度来看，自然地震一般会达到10-15公里，而人造地震仅为数十米。韩国气象厅方面表示，朝鲜此次地震的地震波大部分为纵波，基本没有横波，因此判定为人造地震。

韩联社还说，朝鲜官方媒体宣称星期三（1月6日）中午将有"重大报道"。

共同社说，日本内阁日本官房长官菅义伟6日在记者会上就朝鲜当天的地表震动表示："结合过去的事例，认为朝鲜可能在实施核试验。"

韩联社此前在1月3日报道，韩国国防部直属部队"国军化生放防护司令部"3日发布的一份报告显示，朝鲜在丰溪里试验场内新建坑道，可能是为核聚变武器实验做准备。

朝鲜曾在2013年2月12日北部地下核试验场进行第三次地下核试验。当时，美国地址调查局探测到了发生在当地时间11点57分（格林尼治标准时间2点57分）的里氏4.9级浅震源地震。

朝核试验资料

朝鲜此前一共进行了三次核试验，时间分别为2006年10月9日（里氏3.7级）、2009年5月25日（4.5级）和2013年2月12日（4.9级），地点都在朝鲜东北部咸镜北道吉州郡丰溪里附近的核试验基地。

朝鲜三次核试验的一个比较引人注意的共同特点是，每次核试验前都首先进行一次远程导弹试射。朝鲜在这三次核试验之前进行导弹试射的时间分别为2006年7月、2009年4月和2012年12月。

朝鲜最初在2005年2月宣布拥有核武器，并于次年进行首次核试验。一般认为，朝鲜试验的第一枚核弹使用了从宁边核反应堆中提取的核材料钚。

朝鲜第一枚核弹的爆炸威力比较低，当量不足1千吨TNT。也就是说，这枚核弹的爆炸威力不足美国向日本广岛投放原子弹爆炸威力的十分之一。据记载，美国在1945年向广岛投放原子弹的爆炸威力为1.6万吨TNT当量。

朝鲜在2009年试爆的第二枚核弹的爆炸当量为2万吨TNT，同美国向日本广岛和长崎投放原子弹的爆炸威力在同一个数量级上。一般认为，朝鲜的第二枚核弹同样使用了从宁边核反应堆提取的核材料钚。

据在维也纳的监控人员估计，朝鲜在2013年进行的核试验爆炸威力相当于上次2009年核试验爆炸威力的两倍。