纳扎尔巴耶夫署名文章 引发外媒热烈讨论

哈通社阿斯塔纳1月7日电 据《阿伊肯报》消息，纳扎尔巴耶夫总统6日在总统府官方网站发表题为《国家建设"百步计划"--实现哈萨克斯坦梦的道路》的署名文章，受到一些外媒的广泛关注。一些媒体报道称，哈萨克斯坦领导人精辟分析了哈萨克斯坦面临的新形势新任务，科学阐述了事关国家全局的若干重大问题，回答了国家未来发展的一系列实践问题。同时对未来充满了自信。一些媒体还对新的反腐举措给予高度关注。

俄塔社对纳扎尔巴耶夫总统提出的一系列反腐举措给予了高度评价。向读者介绍哈萨克斯坦新颁布的国家公务员法和工资支付新制度，并指出，哈萨克斯坦政府已对提高行政效能给予了高度重视。

欧洲新闻图片社驻俄罗斯分社文章称，纳扎尔巴耶夫在文中对国家发展战略中的5个重点方向做出了详细的说明，并指出哈萨克斯坦所制定的发展战略必将对哈萨克斯坦未来的发展产生深远的影响。

白俄罗斯通讯社称，哈萨克斯坦计划至2020年将货物运输量提高两倍，2030年计划增加到5000万吨。若计划顺利实现，哈萨克斯坦将在增强综合国力和提高人民生活水平方面取得更加辉煌的成就。"欧亚陆路交通走廊"计划已开始步入实施阶段，该走廊将为区域各国陆路过境运输提供及大的便利。

经济发展计划也备受媒体关注。俄罗斯Праим通讯社称，为了发展加工工业，哈萨克斯坦正计划吸引10家跨国企业向加工业投资。其中一些企业已与哈方签署投资协定。（编译：金桥）