中国股市开年动荡不安，五大因素或共铸乱局

哈通社阿斯塔纳1月8日电 据中国媒体消息，由于股民对中国经济健康的担忧，中国股市在本周经历过山车式的混乱行情。而且在接下来可能还会有更多的混乱发生。

下述五大原因解释了为何中国股市会在开年之初就动荡不安。

中国外汇储备

中国央行的外汇储备继续下降--去年12月外汇储备下降了1080亿美元，达到近三年来最低水平。外汇储备的降低让投资者担心中国资本外流的情况正在加剧，这也给人民币(6.5945, 0.0033, 0.05%)造成了下行的压力，央行有更多的必要介入并支持人民币。

高盛(Goldman Sachs)本周表示：潜在的资本外流是非常巨大的，特别是在人民币继续快速贬值的情况下。自去年8月人民币贬值让投资者意外之后，中国的资本外流就开始加剧。

凯投(Capital Economics)宏观亚洲首席经济学家马克·威廉姆斯(Mark Williams)表示，对人民币贬值的恐惧，对中国经济的担忧还有反腐行动这几种因素一直促成了中国的资本外流。专家预测中国央行目前的首要任务是阻止资本的外流。

限制大股东减持

对大股东减持的限制是在去年7月开始实施，本应在这周五的取消。但是，鉴于最近股市的动荡，证监会宣布持股5%以上的投资者在未来3个月不得减持超过1%。限制时间的增加被市场观察者认为在短期内是有利的，因为这减少了大投资者减持的可能。但期来看，分析师认为减持限制的效果是负面的，因为它显示中国政府还会继续干预股市。

熔断：何去何从

本周一股市开始实行熔断机制以防止股价过分下降。四天内股市出现了2次熔断。有投资者认为正是熔断机制造成市场的大跌。

周四(1月7ri)，证监会宣布暂停熔断机制。证监会说此举是为了维护市场的稳定。专家预测中国在重启熔断机制之前会认真审视。Teneo顾问公司预测中国政策制定者会继续根据市场的短期反应进行试错。

通缩的恐惧

并不是只有美国，欧洲，和日本这些经济体也面临通缩的威胁，而中国也不例外。中国11月的消费者价格指数(CPI)增长同比增长1.5%，而生产者物价指数(PPI)下跌6%。这已经是生产者物价指数连续45个月下降了，主要原因是制造业萎缩和需求减少。英国蓝橡资本(NSBO.)中国宏观经济专家邓肯·莱格利(Duncan Wrigley)表示："下降的生产价格和减少的利润让公司很难减少债务和重新投资。"

当然，也有乐观的预测：凯投宏观表示本周发布的通胀数据应该会缓解市场对中国经济和金融崩溃的担忧。

人民币困局

市场预测央行会进一步让人民币贬值。央行操作人民币的透明性也是一个大的问题。人民币对美元在2015年下跌5%，在新年的第一周又下降了1%。投资者预测2016年还会有进一步的贬值，但应该会比较温和。

瑞士联合银行(UBS)周四表示今年人民币对美元会有4-5%的贬值，并表示贬值迟早会发生。其他的机构认为跌幅会更大。麦格里集团(Macquarie Group，)货币策略师蒂埃里·威茨曼(Thierry Wizman)预测，2016年人民币对美元会有8%的跌幅。对于在欧洲和美国的与中国有生意往来的公司来说，贬值不是一件好事，因为贬值让中国的产品和服务更加有竞争力。