亚洲股市上涨 因中国暂停熔断机制且人民币中间价上升

哈通社阿斯塔纳1月8日电 据路透社消息，亚洲股市周五反弹，中国宣布暂停实施熔断机制，且九日来首次将人民币兑美元中间价设在较高水平，促使受创的中国股市强劲反弹。

亚洲股市恐录得逾四个月来最大单周跌幅，但周五的涨势似将缓解笼罩全球市场的忧虑情绪。

周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定"磁吸效应"，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。

沪深300指数.CSI300涨2.7%，沪综指.SSEC升2.4%。这两个指数本周跌幅也随之缩减至不到10%。

中国股市上涨也支撑MSCI明晟亚太地区(除日本)指数抹去稍早跌幅，转为上扬0.6%，不过本周或跌约6%，成为8月以来最大单周跌幅。

人民币兑美元中间价上扬，也帮助安抚市场。

今日人民币兑美元中间价为6.5636元，较上日中间价6.5646小升，结束此前连续八日跌势。中国人民币兑美元周五开盘报6.5700元，较上日收盘价6.5939元大涨逾200点子。0313 GMT时，报在6.5887。

中国人行周四据称大举入市干预以支撑离岸人民币汇价，拉抬人民币兑美元脱离6.7600的纪录低点。

中国人行周五设定的人民币中间价"是其不愿让人民币一直贬值的讯号，"JPMorgan Asset Management的全球市场分析师Yoshinori Shigemi说。

日本股市日经指数.N225扳回稍早跌幅，上涨0.5%，摆脱周四所及三个月低点，但周线仍可能下跌约6%，为9月以来最大单周跌幅。

美股隔夜表现也不佳，标普500指数.SPX下跌2.4%，标普成分股中40%的股价已较高点下跌20%或更多，符合熊市的定义。

但美国裁员和申请失业救济的人数下降，预示周五公布的美国12月非农就业数据将表现强劲。

美国制造业、建筑支出、汽车销售和出口增长数据不佳，促使分析师将美国第四季国内生产总值(GDP)增长预估下调多达1个百分点，最低预估环比年率为增长0.5%。美国第三季GDP环比年率为成长2.0%。

美国市场收盘后，两家苹果供应商下调了第三季营收预估，令市场更加担心iPhone 6S和6S Plus手机出货放缓。

中国采取的措施提振了原油期货，布兰特和美国原油期货一度均涨逾2%。

布兰特原油期货涨1.9%，至每桶34.40美元，周四曾跌至32.16美元，创2004年4月以来最低。此番上涨使本周跌幅缩窄至7.7%。

美国原油期货涨1.9%至33.91美元，本周累计跌幅或为8.4%。

本周摇摆不定的风险偏好推动投资者蜂拥投向债券、黄金、传统避险货币等低风险资产，但周五这一需求略有减弱。

10年期美国公债收益率周四降至两个半月低位2.119%，最新报2.1773%。

现货金回落至1,103.4美元，稍早一度冲高至11月4日以来最高水平1,112美元。今年迄今累计涨幅达4.8%。

日圆兑美元自周四触及的四个半月高点117.33日圆回落，最新报118.20日圆。欧元兑美元跌0.4%至1.0886美元。

澳元兑美元继周四跌至三个月低点0.6981美元之后涨至0.7054美元，今年迄今累计下跌3.1%。