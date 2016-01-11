金融时报：全球经济今年面临诸多风险

哈通社阿斯塔纳1月11日电 英国《金融时报》11日刊登题为《全球经济今年面临诸多风险》的社评文章。以下为文章全文：

2016年全球经济前景如何？好消息是，几乎可以肯定全球经济将实现增长。只不过，如果发生巨大的负面冲击--爆发另一场全球金融危机或大国之间的战争--可能会使全球经济完全停止增长。根据共识预测(Consensus Forecasts)，2016年全球经济预计增长2.8%，较2015年的2.6%有所上升。该预测看起来相当不错。但是它掩盖了重要的经济差异以及下滑风险。

差不多所有的高收入经济体都已经恢复增长。2016年欧元区经济预计将增长1.7%，较2015年的1.5%有所提高。英国经济预计将增长2.3%，同时美国经济预计将增长2.5%。2016年日本预计增长1.2%，高于2015年的0.6%。

亚洲（除日本外）有望再次领跑全球经济，预计增长率为5.7%。印度有望成为全球增长最快的大型经济体，预计2016年增长率为7.8%，而中国的预期增长率为6.5%。但是，巴西和俄罗斯正陷于衰退之中：2016年前者的增长率预计为-2.2%，延续其2015年-3.5%的衰退趋势；俄罗斯增长率预计为-0.2%，而其2015年增长率为-3.8%。

大宗商品繁荣期结束、特别是油价暴跌，给全球经济带来了多重风险。大宗商品价格下滑必然使大宗商品生产商的部分债务问题日益恶化。它还使得依赖于大宗商品的经济体的政府收入下滑，并因此导致其财政赤字扩大。同时，大宗商品价格下滑使得消费者的实际收入增加，这应会促进其消费。在国家层面上，澳大利亚、加拿大、俄罗斯、巴西和南非是主要的输家，而欧元区、日本、中国和印度则是赢家。

在宏观经济方面，高收入经济体之间也出现了差异。2015年12月美联储宣布加息，开启货币政策收紧周期。2016年，英国央行或许将效仿此举。与此同时，欧洲央行以及日本央行仍将积极地放松货币政策。

美国进入银根收紧周期很可能使美元保持强劲。大宗商品价格下滑、美元走强、再加上美国利率升高，将加大很多借款人的压力，特别是那些债务主要以美元计价的借款人。

除这些差异外，至少还有4个重要的不确定因素。第一点，美联储收紧货币政策的决定，到底是明智的选择，还是必须被逆转的严重错误。第二点，欧元区的内部压力--特别是需求低迷和失业率居高不下--是否会触发新一轮危机。第三点也是最重要的一点，中国政府能否战胜挑战，改革其异常依赖于投资和信贷的经济模式，同时避免人民币出现破坏稳定的贬值。最后一点，依赖于大宗商品的经济体面临的困难是否会触发新一轮金融危机。

除了主要的经济不确定性以外，全球经济还面临着地缘政治的风险。民粹主义政治抬头。弗拉基米尔•普京领导的俄罗斯和习近平治下的中国表现出军事强硬的倾向。中东部分地区处于混乱之中。

处理以上各种风险，需要耐心和智慧--而这些品质在当下并不多见。话虽如此，全球经济有很大可能将保持在正轨上，就像2015年一样。全球很可能又将迎来虽然表现平平、但继续增长的一年。情况甚至有可能更好。但是情况更糟的可能性更大。