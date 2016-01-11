哈萨克斯坦研究中心在中国大连外国语大学成立（图）

哈通社阿斯塔纳1月11日电 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，8日，哈萨克斯坦研究中心在中国大连外国语大学正式成立并举行揭牌仪式。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、南哈萨克斯坦国立大学校长朱马汗•梅尔哈勒克夫、大连市外事办公室副主任韩强、大连外国语大学校长刘宏、上合组织大学中方校长委员会主席孙玉华共同出席揭牌仪式。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫为揭牌仪式致辞。他代表哈萨克斯坦驻华大使馆对哈萨克斯坦研究中心在大连外国语大学的成立表示衷心祝贺。他说，今天是具有标志性意义的一天，哈萨克斯坦研究中心的成立见证了哈中两国人民之间日益加深的友谊和不断扩大的睦邻友好合作。近年来，哈萨克斯坦对汉语感兴趣，并且希望到中国留学的人与日俱增。哈萨克斯坦研究中心的建立，将为两国人文领域的合作搭建平台。哈萨克斯坦驻华使馆将全力支持中心的建设和发展。大连外国语大学是培养各类语言人才的摇篮，是上合组织大学的重要组成部分。相信中心的工作及事业会蒸蒸日上，为哈中两国人民友谊和友好合作做出贡献。

南哈萨克斯坦国立大学校长朱马汗•梅尔哈勒克夫对大连外国语大学为研究中心的成立所做出精心准备和热情接待表示感谢。他说，南哈萨克斯坦国立大学与大连外国语大学之间已不是普通意义上的合作，是一个新的发展机遇，是迈向多领域全方位合作的重要一步。哈中两国在政治、经济、科教等领域有着广泛的合作前景，目前有13所哈萨克斯坦高校与中国高校在上合组织大学框架内建立了合作关系。大连外国语大学是上合组织大学中方校长委员会主席单位和校办所在地，南哈萨克斯坦国立大学也是上合组织大学项目院校，相信两校的合作今后会更上一层楼，将共同开创哈中两国文化交流的新篇章。梅尔哈勒克夫还表示，期待在不久的将来能够在南哈萨克斯坦国立大学建立中国研究中心。

努雷舍夫最后表示，南哈萨克斯坦国立大学作为哈萨克斯坦排名前三的高等学府与大连外国语大学合作是强强联合，相信两校的合作一定会成果丰硕。会谈还就哈萨克斯坦研究中心的定位、发展方向、合作方式等具体合作事宜以及互派教师、互换学生等进行了深入探讨并达成协议。两校及哈萨克斯坦驻华大使馆一致表示，希望共同努力把哈萨克斯坦研究中心建设成教育科研领域合作和人才培养的基地。

大连外国语大学校长刘宏对哈萨克斯坦驻华大使馆及南哈萨克斯坦国立大学在哈萨克斯坦研究中心的建立中所给予的支持表示感谢。她说，大连外国语大学与南哈萨克斯坦国立大学自2013年建立合作关系以来，双方就在大连外国语大学建立哈萨克斯坦研究中心达成了共识并着手筹备。刘宏还提到，哈萨克斯坦是上海合作组织成员国，也是新丝绸之路的重要国家，加强中哈两国多领域的合作是当今时代的要求。大连外国语大学将为该中心顺利开展文化交流、语言教学以及科学研究提供必要的条件和保障。刘宏还强调，成立该中心对于大连外国语大学在上合组织大学中的作用及筹建“一带一路”人文交流机制协同创新中心具有重要作用。刘宏最后希望两校共同努力，使哈萨克斯坦研究中心在增进中哈两国教育合作与人文交流中发挥优势，在"一带一路"人文交流机制中成为典范。（编译：塔布斯）



