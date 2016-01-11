贾克瑟别科夫主持召开市政府工作会议 探讨今年主要任务

哈通社阿斯塔纳1月11日电 据阿斯塔纳市政府消息，阿斯塔纳市市长阿德勒别克•贾克瑟别科夫11日主持召开2016年首次政府工作会议，就市政府今年主要任务和相关规划进行探讨。

贾克瑟别科夫表示，今年是改革之年，落实纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标将是今年的最首要任务。从1月1日起，众多新的法案法规已经开始生效。五大改革目标中，第一条就是"建设专业化的国家机关"。在此框架下通过的公务员法、反腐败法、公务员道德规范等新的法案必须成为市政府工作的最主要、最基本的规范。

贾克瑟别科夫称，从1月1日起，地方警察制度开始实施。阿斯塔纳市的地方警察数量将约有1500人，并将由巴赫特詹•马勒巴耶夫管理，此前他曾担任市行政警察部门负责人。地方警察首先应有效保障首都的治安。此外，市民还应实质性感受到交通警察办事能力的提高，以及小区警察变得更加亲民。

贾克瑟别科夫强调，从今年开始，城市建筑建设领域将有新的改变，所有建筑的质量、施工进程均将由房地产商负责，而政府将通过组织各类委员会和工作小组，对建筑的质量、定期交付进行严格监督，不应容许偷工减料以及施工安全得不到保障等现象的出现。

贾克瑟别科夫说："新的一年，我们有新的计划，但任务是不变的，那就是为市民提供高效服务，保障城市安全、稳定的发展，全面完成各项社会义务。"